Covid-19 izplatības ierobežošanai reģistrēs katru ieceļotāju no ārvalstīm

Covid-19 izplatības ierobežošanai no ceturtdienas, 16. jūlija, Latvijā tiks reģistrēts ikviens ieceļotājs, kurš ieradīsies valstī, izmantojot starptautisko pārvadātāju pakalpojumus, trešdien ārkārtas sēdē lēma valdība. Ceļotājus ar privāto transportu pārbaudīs izlases kārtībā, bet pēc aptuveni mēneša paredzēta arī elektroniska reģistrācijas sistēma.

Ieceļotājus reģistrēs

Ieceļotāja anketa būs jāaizpilda gan ārvalstu tūristiem, gan Latvijas valstspiederīgajiem, kuri atgriežas mājās. Izlases kārtā tiks anketēti arī braucēji ar privāto auto. Valsts kancelejā informēja, ka anketā būs jānorāda pēdējo 14 dienu laikā apmeklētās valstis, kontaktinformācija un izvēlētā adrese, kur paredzēts aizvadīt divu nedēļu pašizolācijas laiku, kā arī jāapliecina, ka ievēros valstī noteiktos epidemioloģiskās drošība pasākumus.

Informācija par pasažieriem, kuri ir bijuši Covid-19 plaši skartās valstīs, tiks nodota Valsts policijai pašizolācijas kontrolei, bet par pārējiem pasažieriem – Slimību profilakses un kontroles centram (SPKC), lai nepieciešamības gadījumā operatīvi apzinātu iespējamās kontaktpersonas. No pasažieriem iegūtie dati tiks glabāti 14 dienas epidemioloģiskās izmeklēšanas vajadzībām un pēc tam tiks dzēsti.

Anketas būs papīra formā, līdz tiks izveidota elektroniska ieceļotāju reģistrācijas sistēma. Ministru kabinets ir uzdevis tās izstrādi koordinēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Sistēmas izveidošana varētu prasīt divas līdz trīs nedēļas, informēja Valsts kancelejā.

Premjerministrs Krišjānis Kariņš ("Jaunā Vienotība") uzsvēra, ka valdības lēmums palīdzēs apzināt tos cilvēkus, kuriem Latvijā jāietur 14 dienu pašizolācija. "Slimību profilakses un kontroles centram un Valsts policijai būs informācija, lai izsekotu, ka cilvēki to tiešām ievēro," stāstīja premjers.

Kariņš pastāstīja, ka paredzēts izstrādāt elektronisku reģistrācijas sistēmu. Pēc viņa teiktā, maksimālais laiks pie sistēmas izstrādes varētu būt līdz septiņām nedēļām, tomēr jau zināms, ka lidostā sistēmu centīsies izveidot aptuveni mēneša laikā. Līdz elektroniskās sistēmas izveidei reģistrācija notiks uz papīra.

„Mēs nevaram valstī sagaidīt tādu pilnīgu kontroli pār pilnīgi visiem, bet tas, ko ieviesīsim, ir krietni uzlabots un saprotams mehānisms, kas skars lielo vairumu cilvēku, kuri iebrauc valstī. Protams, vairums cilvēku nav likuma pārkāpēji, bet viņi varētu būt likuma nezinātāji. Tātad šis ir jautājums, kurā no svara ir arī mūsu laba sadarbība ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem, jo, ja kāds ierodas Latvijā no trešajām valstīm caur Lietuvu un Igauniju, tad viņi vispirms ir bijuši kaimiņvalstī. Ja varēsim gūt šo informāciju, tad arī būs iespējams visu izsekot,” stāstīja Kariņš.

Varēs atņemt vīzas vai termiņuzturēšanās atļaujas

Valdība arī vienojās, ka termiņuzturēšanās atļaujas tiks izsniegtas tikai tādos gadījumos, ja termiņuzturēšanās atļauju pieprasīs tādas valsts pilsonis, kurā ir zema saslimstība ar Covid-19. Proti, no 16. jūlija netiks pieņemti un izskatīti ilgtermiņa D kategorijas vīzu pieteikumi no iedzīvotājiem valstīs, kurās 14 dienu kopējais jauno Covid-19 inficēšanās gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju ir 16 vai vairāk. Līdz 16. jūlijam saņemtie vīzu pieteikumi tiks izskatīti ierastajā kārtībā.

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs ("Jaunā Vienotība") pastāstīja, ka arī paredzēts:

ja persona pārkāps pašizolāciju, tai varēs atņemt gan termiņuzturēšanās atļauju, gan vīzu. "Protams, tik izvērtēti visi apstākļi, ļaujot personai skaidrot savu rīcību," sacīja ministrs.

Iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs Jānis Vitenbergs ("KPV LV") norādīja, ka, ja rīcība bijusi ļaunprātīga, atkārtota, pirmo reizi var sodīt līdz 2000 eiro. "Ja redzam, ka cilvēks no šīs situācijas nav mācījies, iet uz masu pasākumiem, pakļauj riskam lielas cilvēku grupas, tad mēs pieņemsim lēmumu un izraidīsim," norādīja Vitenbergs.

Par iepriekš minēto gan vēl jālemj Saeimai, un tai jālemj arī par ieceri uz laiku apturēt vīzu izsniegšanu personām no valstīm, kurās ir vairāk par 16 saslimušajiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju.

Valdības sēdē arī apstiprināja grozījumus, kas samazina nepieciešamība trešo valstu valstspiederīgajiem ierasties Latvijā vīzu un uzturēšanās atļauju kārtošanai.

Grozījumi paredz līdz 2020. gada 31. decembrim pagarināt lēmumus par uzturēšanās atļaujas piešķiršanu, mainot līdzšinējo kārtību, ka uzturēšanās atļauja jāsaņem trīs mēnešu laikā. Savukārt lēmuma pieņemšanai par uzturēšanās atļaujas pagarinājumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, vērtējot, vai persona nepieciešamo laiku ir uzturējusies Latvijā, laika posmā no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 31. decembrim prombūtni uzskatīs par attaisnotu. Līdz ar to trešo valstu pilsoņiem nav jāieceļo Latvijā, lai izpildītu termiņuzturēšanās atļaujas saglabāšanai noteikto prasību uzturēties Latvijā.

Gan termiņuzturēšanās atļaujas, gan vīzas būs iespējams saņemt Latvijas vēstniecībās un citās pārstāvniecībās ārvalstīs, neierodoties Latvijā. Jāņem vērā, ka tās tiks izsniegtas tikai tad, kad saņemšanas valstī infekcijas izplatība būs samazinājusies zem 16 jauniem gadījumiem uz 100 000 cilvēku. Grozījumi gan stāsies spēkā, kad tos steidzamības kārtībā būs izskatījusi Saeima.

Valdības lēmums palīdzēs veselības aprūpē

Veselības ministre Ilze Viņķele ("Attīstībai/Par!") Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" sacīja, ka ierobežojumu mērķis ir veselības sistēmas nepārslogošana, kā arī nepieļaut plašu infekcijas transmisiju sabiedrībā un neizsekojamus infekcijas izplatīšanās ceļus. "Tāpat mērķis ir novērst Covid-19 infekcijas uzliesmojumus, īpaši vietās, kur ir cilvēki ar lielāku saslimstības risku, piemēram, veco ļaužu pansionāti un sociālās aprūpes centri," skaidroja Viņķele. Veselības ministrijas valsts sekretāre Daina Mūrmane-Umbraško stāstīja, ka valdības lemtais ir būtisks solis veselības risku mazināšanā:

"Šodien valdībā pieņemtais ļaus pašiem disciplinēt sevi un ievērot to, kas iepriekš noteikts.

Tas sabiedrībai dos stimulu izpildīt to, kas iepriekš lemts,

jo, ja es esmu par kaut ko parakstījies un aizpildījis anketu, tad es to izpildīšu. Arī Veselības ministrijai un nozarei ir svarīgi, ka cilvēki ievēro pašizolēšanos. Bīstamo valstu saraksts tiek mainīts tikai reizi nedēļā, nevis katru dienu, un, ievērojot pašizolēšanos uz 14 dienām, mēs neapdraudam pārējos iedzīvotājus, ja izlemjam kaut kur doties."

KONTEKSTS:

Jūlija sākumā Latvijā bija vērojams reģistrēto Covid-19 gadījumu skaita pieaugums. Reaģējot uz saslimstības pieaugumu, valdība nolēma atjaunot dažus ierobežojumus kafejnīcām, kā arī saīsināt kafejnīcu un restorānu darbības laiku.

Latvijā 10. jūnijā beidzās 12. martā izsludinātā ārkārtējā situācija jaunā koronavīrusa ierobežošanai. Vīruss joprojām cirkulē, un pret to nav nedz zāļu, nedz vakcīnas. Arvien ir spēkā atsevišķi ierobežojumi Covid-19 izplatības mazināšanai.

No jūlija pasākumos ārā drīkst pulcēties 1000 cilvēki; no augusta šie griesti būs 3000 cilvēku. Ierobežojumi iekštelpās atkarīgi no telpas lieluma. Joprojām spēkā ir divu metru distances ievērošana. Sabiedriskajā transportā mutes un deguna aizsegi vairs nav obligāti.

