Kurš biznesa sektors cieta koronavīrusa laikā?

COVID-19 ir radījis zaudējumus daudziem uzņēmumiem. Lai gan vīrusa izplatība uz citu valstu fona tika veiksmīgi un operatīvi ierobežota, tomēr daudzi sektori piedzīvoja zaudējumus. Vairāki veiktie pētījumi parāda, ka COVID-19 pandēmija atstājusi negatīvu ietekmi uz uzņēmumiem, pieprasījums pēc to produktiem un pakalpojumiem krities robežās no 5 līdz 100%. Esam apkopojuši informāciju par biznesa sektoriem, kuri no korona vīrusa ir cietuši visvairāk.

Viesnīcu sektors – cieta visvairāk

Viens no biznesa sektoriem, kurš COVID-19 dēļ cieta visvairāk, protams, ir viesnīcu sektors. Aizverot cietu robežas, apstājās tūrisms. Kā zināms, uz Latviju regulāri brauc tūristi no Baltijas valstīm un arī no visas pasaules. Apstājoties šai plūsmai, saruka arī rezervācijas. Tas nesis apjomīgus zaudējumus daudzām viesnīcām, viesu namiem un atpūtas mājiņām.

Kazino sektors – zaudējumi no aizliegumiem

Sākoties pandēmijai, Saeimas vairākums akceptēja azartspēļu zāļu slēgšanu, kā arī apturēja spēlēšanu interaktīvajā vidē, tādā veidā samazinot risku, ka vīruss varētu izplatīties. Kazino industrija cieta lielus zaudējumus, jo nācās slēgt visas spēļu zāles. Šobrīd tiek lemts par to, ka spēļu zāles joprojām būs aizslēgtas, tomēr cilvēkiem būs iespēja uzspēlēt savas iecienītākās spēles online režīmā. Lasi mūsu detalizētos kazino apskatos un izvēlies savu favorītu, kuru izmēģināt tiešsaistē.

Restorānu bizness – apjomīgi zaudējumi

Gluži tāpat kā viesnīcu sektoram, arī restorānu sektors cieta milzu zaudējumus. Daudzi restorāni Latvijā bija spiesti apturēt savu darbību, atlaist darbiniekus un samazināt izdevumus. Tādā veidā tika ciesti ļoti apjomīgi zaudējumi. Brīdī, kad tika ieviests distancēšanās likums, saruka apmeklētāju skaits restorānos. Šobrīd daudzas kafejnīcas un restorāni atsākuši savu darbību, ievērojot 2 metru distanci, tomēr cilvēku plūsma nav tik liela, kāda tā bijusi iepriekš. Lai viss atgrieztos vecajās sliedēs būs nepieciešams ļoti ilgs laiks.

Krīze lidsabiedrību aprindās

Sākoties COVID-19 izraisītajai pandēmijai, tika apturēta gaisa satiksme. Visiem cilvēkiem, kuri bija iegādājušies avio biļetes, nācās mainīt savus plānus. Tas, protams, radīja milzu zaudējumus visām avio kompānijām. Arī Latvijas uzņēmums Air Baltic pieteicās valdības finansējumam, lai pasargātu uzņēmumu no bankrota. Tika atlaisti darbinieki, samazināti izdevumi. Eksperti prognozē, ka būs nepieciešams vēl diezgan ilgs laiks, lai avio industrija varētu atkopties. Arī tad, kad tiks atļauti lidojumi uz citām valstīm, būs nepieciešams ievērot distanci, kas nozīmē, ka daudzas zemo cenu avio kompānijas cietīs zaudējumus, jo viņu galvenais biznesa modelis vienmēr ir bijis – pārdot vairāk, bet par zemāku cenu.

Skaistumkopšanas salonu zaudējumi

Stājoties spēkā aizliegumam pulcēties, tika aizslēgti arī lielākā daļa frizētavu un skaistumkopšanas salonu. Arī šī industrija cieta ļoti lielus zaudējumus, jo apmeklētāju plūsma vairs nav tik liela. Lai gan šobrīd saloni ir atvērti, cilvēki joprojām izvēlas ievērot distanci un atsakās no dažādām procedūrām.

Mūzikas industrijas zaudējumi

Vienus no lielākajiem zaudējumiem, protams, piedzīvoja mūzikas industrija. Sākoties aizliegumam pulcēties, viens pēc otra tika atcelti dažādi pasākumi, teātra izrādes, koncerti, festivāli. Tas būtiski ietekmēja koncertu organizētāju plānus, tādā veidā radot milzu zaudējumus. Daudzi mūziķi pieteicās dīkstāves pabalsta saņemšanai, tādā veidā vismaz mazliet kompensējot savus zaudējumus. Šobrīd notiek dažādu auto koncertu un auto kino pasākumi, kurus šobrīd var apmeklēt 25 cilvēki. Tas, protams, nespēj radīt tikpat lielu peļņu kā iepriekš, tomēr šobrīd, kamēr nepieciešams rūpēties par drošību, mums ir jāsamierinās, ka vasara tiks aizvadīta bez vērienīgiem koncertiem un festivāliem.

Aktīvās atpūtas iespējas

Aktīvās atpūtas iespējas bija pieprasītas gan latviešu, gan arī pasaules tūristu vidū. Arī šī industrija cieta diezgan lielus zaudējumus, jo samazinājās tūrisma plūsma uz Latviju. Dažādas ekskursijas, laivu izbraucieni, kempingi, kartingi un daudz kas cits – tas viss nevarēja notikt ierobežojumu dēļ, tāpēc organizētājiem nācās piedzīvot ļoti lielus zaudējumus.

Kā redzams, daudzi uzņēmumi Latvijā COVID-19 laikā piedzīvoja milzu zaudējumus. Daudzi uzņēmumi šo krīzi nespēs pārdzīvot un pasludinās bankrotu. Savukārt citi uzņēmumi ir ieviesuši dažādas inovatīvas idejas, kā piesaistīt cilvēkus, tajā pat laikā ievērojot nepieciešamo distanci. Šī vasara tiks pavadīta bez milzu koncertiem, festivāliem un teātra izrādēm, tomēr viens ir skaidrs – kad šis viss būs beidzies, mēs atkal varēsim satikties un baudīt kopīgus pasākumus!



