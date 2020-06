Bērni no ģimenēm ar trūcīgo vai maznodrošināto statusu, no daudzbērnu ģimenēm saņems pienu “Rasēns”

Jaunumi Sabiedrība | 4. jūnijs 2020 | 17:40

Saistībā ar Latvijā noteikto ārkārtējo situāciju un slēgtajām mācību iestādēm, netiek īstenota programma “Skolas piens”, kuras ietvaros bērni Latvijā trīs reizes nedēļā saņēma pa 200 ml piena.

Latvijā vadošā piena pārstrādes uzņēmumu grupa “Food Union”, kas ir arī lielākais programmas “Skolas piens” dalībnieks, ziedo skolām saražoto pienu 16 tūkstošiem bērnu no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm visā Latvijā.

Bērni no ģimenēm ar trūcīgo, maznodrošināto statusu, no daudzbērnu ģimenēm vecumā no pirmskolas izglītības iestādes vecuma līdz 9.klasei saņems pienu “Rasēns”.

Sociālais dienests informē, ka piena paciņas bērniem no ģimenēm ar trūcīgo, maznodrošināto statusu, no daudzbērnu ģimenēm viņu vecāki vai likumiskie pārstāvji var saņemt no 9.jūnija līdz 13.jūnijam no plkst. 14.00 līdz 18.00. šādos izdales punktos mikrorajonos:

Daugavpils 16.vidusskola (Aveņu iela 40)

Daugavpils 17.vidusskola (Valmieras iela 5)

Daugavpils 12.vidusskolas sākumskola (Jelgavas iela 30a)

Daugavpils 1.speciālā pamatskola (18.novembra iela 197v)

Daugavpils 11.pamatskola (Arhitektu iela 10)

Daugavpils Vienības pamatskola (Ģimnāzijas iela 32)

Raiņa Daugavpils 6.vidusskola (Komunāla iela 2)

Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrs (Abavas iela 1)

BJC “Jaunība” klubs “Križi” (Poligona iela 50)

Lūgums ņemt līdzi pasi, Dienesta izsniegtu izziņu par trūcīgas/maznodrošinātas personas statusa esamību.

Savukārt daudzbērnu ģimenes pienu var saņemt, uzrādot 3+ Ģimenes karti vai bērnu dzimšanas apliecības (daudzbērnu ģimenes, kurām nav 3+ Ģimenes kartes un kurām nav statusu apliecinošu izziņu).

