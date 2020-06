Ķīnas abstrakcionista izstāde Rotko centrā

Jaunumi Kultūra | 2. jūnijs 2020 | 23:38

No 2. jūnija līdz 25. oktobrim Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā skatāma Ķīnas abstraktās mākslas pārstāvja Sjao Ciņa (Hsiao Chin) retrospektīva izstāde „Mans sākums ir manas beigas”.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centram ir gods uzņemt ģēniju – Ķīnas abstraktās mākslas pārstāvi Sjao Ciņu, kurš, pateicoties dzīvei un radošam darbam Eiropas kultūras telpā, laikam līdzi ejot, spējis iezīmēt sevi mākslas notikumu kartē ar lieliskām Austrumu un Rietumu kultūras segmentu sakausētām kompozīcijām vairāk nekā 60 gados izkoptā glezniecības rokrakstā.

Šī Sjao Ciņa retrospektīva Marka Rotko mākslas centrā ir brīnišķīga iespēja Eiropai iepazīt mākslinieku, kura darbs nav vienkāršojams līdz tikai Ķīnai vai tikai Eiropai raksturīgām kvalitātēm. Tas ir abējāds. Sjao Ciņs ir dzimis Šanhajā 1935. gadā, un viņa daiļradi piesātina dziļa izpratne par ķīniešu kultūru; tikpat lielā mērā no viņa gleznām staro zināšanas arī par Eiropas mākslas vēsturi. Divdesmitā gadsimta piecdesmitajos gados viņš kopā ar domubiedriem dibināja pirmo ķīniešu abstraktās mākslas apvienību – Ton-Fan mākslas grupu; viņš bija arī tas, kurš sešdesmito gadu sākumā Milānā (Itālijā) lika pamatus Eiropas avangarda kustībai “Movimento Punto”.

Piecdesmito gadu beigās Sjao Ciņs ieradās Spānijā, bet atklāja, ka mākslas izglītība tur ir pārāk “konservatīva”, un pārcēlās uz Milānu, kas tolaik pievilka māksliniekus no visas pasaules. Kopā ar tādiem māksliniekiem kā Lusio Fontana viņš palīdzēja veidot Eiropas abstrakto glezniecību. Taču jāpiebilst, ka sastapšanās ar Milānu un Eiropas kultūru rosināja viņā pārdomas arī par ķīniešu tradīcijām, kuru kontekstā viņš bija izaudzis.

“Personīgi iepazinis un izpētījis Rietumu laikmetīgās idejas [Spānijā un Itālijā], es piedzīvoju kultūršoku un sāku vairāk apzināties savas valsts mākslinieciskās kultūras un filozofiskās domas bagātību un dziļumu”.

Centrā eksponētajās mākslinieka gleznās ir sakausēti Rietumu un Āzijas glezniecības un kultūras elementi, radot dramatisku iespaidu caur Ķīnai raksturīgo otas triepienu satikšanos ar Eiropas glezniecības krāsu paleti, caur budisma un Rietumu modernisma valodu.

Sešdesmito gadu beigās Sjao Ciņs devās uz ASV un 1968. gadā iepazinās ar Marku Rotko. Sjao Ciņs sajuta zināmu dvēseles radniecību ar Rotko, it īpaši ar viņa nodošanos garīgumam un atsacīšanos no komerciāliem un materiāliem mērķiem.

Šī retrospektīva, kas ietver darbus no 1959. gada līdz šodienai, ir iespēja baudīt mākslu, kuru radījis patiesi globalizēts mākslinieks vēl pirms šis termins ienāca apritē; mākslinieks, kurš piedāvā ceļu uz nākotni.

Viņa darbi atrodami daudzos no pasaules lielākajiem muzejiem – no Ķīnas Nacionālā mākslas muzeja Pekinā līdz Metropolitēna muzejam Ņujorkā; no Nacionālās modernās mākslas galerijas Romā līdz Gimē Nacionālajam Āzijas mākslas muzejam Parīzē.

Izstādes kuratori Filips Dods un Farida Zaletilo.

Izstāde atrodas pastāvīgās ekspozīcijas „Marks Rotko. Dzīve un māksla” sektorā. Mākslinieks un viņa darbi ir viennozīmīgi iedvesmojoši un māksliniecisko mērķtiecību motivējoši, kas, domājams, būtu pagodinājums Markam Rotko un izcils paraugs un stimuls Latvijas un reģiona māksliniekiem turpmākai izaugsmei un mākslas dzīves gudrības izpratnei.

