Šmakovkas muzejam 4!

Daugavpils pilsētai šogad jau 745, bet Šmakovkas muzejam Daugavpilī jau 4 gadi. Pilsētas dzimšanas dienas svinību nedēļā savu 4 gadu jubileju svinēs arī Šmakovkas muzejs. Par godu šiem abiem svētkiem 6. un 7. jūnijā Šmakovkas muzeja apmeklējumam akcijas cena - 2.15 euro. Šajās dienās muzeja apmeklētājus gaidīs arī citi patīkami pārsteigumi.

Šmakovkas muzejs tika izveidots Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros “Museum Gateway” ar Daugavpils pilsētas domes finansiālu atbalstu. To atklāja 2016. gada jūnijā un tas ir kļuvis par iemīļotu tūrisma objektu Daugavpilī gan vietējiem iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem.

Šmakovkas muzejs ir modernākais šmakovkas dzērienam veltītais muzejs Latvijā, kur tiek piedāvāts mūsdienīgs un atraktīvs stāsts par seno Latgales alkoholisko dzērienu – šmakovku, kas ir neatņemama kulinārā mantojuma sastāvdaļa. Digitālajās ekspozīcijās ar moderno tehnoloģiju palīdzību ir iespēja izzināt šmakovkas tapšanas procesu, autentiskas un iespaidīgas ražošanas iekārtas, ka arī iegūt informāciju par Latgales kultūru un vēsturi.

Ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību Šmakovkas muzejā var uzzināt par šmakovkas tapšanas procesu, iegādāties suvenīrus ar Šmakovkas muzeja simboliku, aplūkot izzinošas brošūras, kā arī pieteikt ekskursijas.

Šmakovkas muzeja darba laiks no 16. maija līdz 14. jūnijam ir no otrdienas līdz svētdienai no plkst. 11.00 līdz plkst. 19.00, bet no 15. jūnija muzejs strādās katru dienu no plkst. 11.00 līdz plkst. 19.00.

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās apmeklējumam zvanot pa tālruni +371 65422818, + 371 26444810 vai rakstot uz e-pastu info@smakovka.lv.

Uz tikšanos Šmakovkas muzejā!

