Labklājības ministre atzinīgi novērtējusi pašvaldības atbalstu iedzīvotājiem

15. maijā Daugavpilī darba vizītē bija ieraudusies Labklājības ministre Ramona Petraviča. Vizītes mērķis bija iepazīties ar situāciju Daugavpilī ārkārtējās situācijas laikā.

Kopā ar Domes priekšsēdētāju ministre apmeklēja Sociālā dienesta struktūrvienības: Ģimenes atbalsta centru/patversmi un Grupu dzīvokļus Šaurajā ielā 26. Sociālā dienesta vadītāja p. i. E. Kuzmina iepazīstināja ministri ar Ģimenes atbalsta centra/patversmes un Grupu dzīvokļu darbu. Ministre aprunājās ar grupu dzīvokļu klientiem un apsprieda ar Sociālā dienesta pārstāvjiem jautājumus, kas saistīti ar vardarbību ģimenē ārkārtējās situācijas laikā, kā arī Deinstitucionalizācijas projekta gaitu un pieredzi Daugavpils pašvaldībā.

Vizīte turpinājās Domē, kur ar pašvaldības vadību apsprieda vairākus sociāli nozīmīgus jautājumus: to, kā Covid- 19 izplatība ietekmējusi Latvijas un konkrēti Daugavpils iedzīvotāju ikdienu un kādi atbalsta pasākumi no valsts un pašvaldības puses varētu palīdzēt stabilizēt situāciju.

Viena no vizītes galvenajām tēmām bija vasaras nodarbinātība jauniešiem. Daugavpils dome jau vairākus gadus īsteno šo programmu, sniedzot jauniešiem iespēju vasaras mēnešos strādāt pašvaldības iestādēs. Šovasar, ja to ļaus epidemioloģiskā situācija, plāno nodarbināt vairāk nekā 1 500 jauniešus. Katru gadu Dome piedalās arī Nodarbinātības valsts aģentūras programmā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. Šogad bija paredzēts pašvaldības līdzfinansējums 100 jauniešiem, taču pandēmijas dēļ NVA programma netiks īstenota pilnā apmērā: ministre informēja, ka programma trīs mēnešu vietā varētu darboties vienu. Līdz ar to dome gaida galīgo lēmumu un meklē risinājumus, kā nodrošināt lielākam jauniešu skaitam iespēju brīvlaikā papildināt ģimenes budžetu.

Labklājības ministri interesēja arī Daugavpilī īstenojamie iedzīvotāju atbalsta pasākumi pašreizējā situācijā. Viņa atzinīgi novērtēja Sociālā dienesta intensīvo darbu, bērnu ēdināšanas atbalsta programmas īstenošanu un pašvaldības atbalstu krīzē nonākušajiem.

