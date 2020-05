Daugavpils pilsētas dome meklē alternatīvus variantus pilsētas svētku svinēšanai

Jaunumi Sabiedrība | 14. maijs 2020 | 19:29

Sakarā ar koronavīrusa izraisītās ārkārtējās situācijas atvieglojumiem, no 12. maija Latvijā pakāpeniski tiek mīkstināts drošības režīms. Pateicoties tam, daļēji atsākas daudzu kultūras, tūrisma un sabiedriski nozīmīgu centru un organizāciju darbs. Piesakot vizīti iepriekš, varēs apmeklēt Daugavpils komunālo pakalpojumu uzņēmumus. Tiek atvērti visi lielākie rotaļu un sporta laukumi, bet 9. un 12. klašu skolēni atsāk konsultācijas skolās.

Daudzi kultūras objekti, piemēram, Marka Rotko mākslas centrs, Daugavpils cietokšņa informācijas centrs, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs un Šmakovkas muzejs savas durvis vērs jau šo sestdien, 16. maijā. Latgales Centrālā bibliotēka un tās filiāles atsāks apmeklētāju uzņemšanu klātienē no 18. maija, lai gan vienoties par grāmatu izsniegšanu ir iespējams jau šonedēļ. Piesakoties iepriekš, no pirmdienas klienti varēs apmeklēt SIA “DDzKSU”, PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “Daugavpils ūdens” birojus. Tas viss, tomēr, neatceļ nepieciešamību ieturēt distanci vienam no otra. Ievērojot visus nosacījumus, varēs rīkot pasākumus, kuros piedalās līdz 25 cilvēkiem.

Pašreizējā situācija neļauj organizēt pilsētā liela mēroga pasākumus ierastajā formātā, galvenais no kuriem, protams, ir pilsētas svētki, kas ik gadu notiek jūnija pirmajā nedēļas nogalē. Tomēr pilsētas domes vadība jau apsver vairākas alternatīvas to rīkošanai. Daži no variantiem paredz katra daugavpilieša iespējamo ieguldījumu svētku gaisotnes veidošanā (kolektīvās instalācijas) un pārdomātu pilsētas noformējumu vasaras laikā.

Pašvaldībai ir ļoti svarīgi saprast, kādā formātā pilsētas iedzīvotāji vēlētos nosvinēt Daugavpils 745. dzimšanas dienu, tāpēc aicina ikvienu balsot par sev piemērotāko svētku variantu pašvaldības vietnes www.daugavpils.lv sadaļā "Balsošana".

