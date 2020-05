Pieredzes stāsts: skolotāja darbs ir kā misija

Jaunumi Sabiedrība | 13. maijs 2020 | 19:02

Katram ceļš uz savu profesiju ir citādāks. Viens uz to iet apzināti un mērķtiecīgi, citam profesijas izvēle var būt apstākļu sakritība vai nejaušs lēmums. Par savu ceļu stāsta Daugavpils 16. vidusskolas sākumskolas skolotāja un karjeras konsultante Diāna Balalaikina.

Doma par skolotāja profesiju jau no mazotnes

Skolotāja profesija mani interesēja jau kopš bērnības. Atceros, ka ar draudzeni apspriedām to, kā tas būtu – mācīt bērnus, uzvesties kā skolotājām. Taču pēc 9. klases nolēmu mācīties mūzikas vidusskolā flautas spēli. Mācoties vidusskolā, secināju, ka man ļoti patīk mūzika, bet tajā pašā laikā nepatīk atrasties uz skatuves. Līdz ar to nācās domāt, ko darīt pēc skolās beigšanas, un tad es sapratu, ka man ļoti patīk darbs ar bērniem. Tā arī nolēmu piepildīt savu bērnības sapni par skolotājas profesiju.

Lai kļūtu par skolotāju, uzsāku studijas Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā, kur sāku studēt sākumskolas skolotājas profesiju ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā. Izvēlējos šo programmu, jo tā likās ļoti daudzpusīga un plaša. Pēc tam, kad pārcēlos uz Daugavpili, iestājos Daugavpils universitātē, kur maģistrantūrā apguvu karjeras konsultanta un jaunatnes lietu speciālista profesiju.

Jāklausa sirdsbalsij

Sākumā ģimene neatbalstīja manu karjeras izvēli, jo laikā, kad sāku studēt, Latvijā bija ļoti daudz pedagogu. Taču es nolēmu klausīt savai sirdsbalsij. Manuprāt, ja jūti, ka izvēlētā profesija ir tas, ko vēlies darīt, tad tas arī jādara. Tikai tu pats zini, par ko vēlies kļūt. Arī kā pedagoģe un karjeras konsultante es saviem skolēniem mācu, ka tikai viņi paši vislabāk var zināt, kādu profesiju izvēlēties. Skolotāji un vecāki var palīdzēt bērnam apjaust viņa talantus, piedāvāt izvērtēt savas stiprās puses un intereses, bet gala lēmums jāpieņem pašam.

Runājot par skolotāja profesiju, arī šeit ir jāklausa savai sirdij. Skolotāja profesija ir ne tikai darbs, – tā ir arī misija. Ja nejūti, ka tas ir tavs aicinājums, labāk nebojāt nervus ne sev, ne skolēniem. Ir jājūt tas, ka esi savā īstajā vietā un ka tev patīk tas, ko tu dari, neskatoties uz to, cik reizēm grūti un smagi tas var būt.

Skolotājam jābūt zinošam un precīzam

Lai kļūtu par labu skolotāju, ir vajadzīgas vairākas rakstura īpašības. Taču galvenā ir spēja būt zinošam, precīzam, radošam un elastīgam. Viens no jauna skolotāja lielākajiem izaicinājumiem ir sadarbība un attiecību veidošana ar vairākām pusēm. Jo skolotājs ir viens cilvēks, kuram pēkšņi jāspēj sadarboties ar 30 bērniem, no kuriem katram ir savs raksturs, jāsadarbojas ar skolas vadību un jāatrod kopīga valoda arī ar vecākiem. Lai to izdarītu, ir nepieciešamas zināšanas un radoša pieeja katram skolēnam un viņa vecākiem.

Tāpat ikdienā, protams, vajadzīga arī precizitāte. Piemēram, šobrīd, kad mācības norit attālināti, mēs ar skolēniem mācību stundas sākam deviņos no rīta. Taču, ja es no paša rīta nebūšu ar klasi mūsu Whatsapp grupā sasveicinājusies, jau pēc pāris minūtēm no bērniem pienāks 17 ziņas par to, kur es esmu un vai šodien vispār būšu.

Galvenais neizdegt

Skolotāja amats ir ļoti atbildīgs, smags un laikietilpīgs. Bieži vien var gadīties tā, ka nākas strādāt arī pēc darba laika beigām. Piemēram, ja es piektdienā paņemu līdzi uz mājām skolēnu burtnīcas, tad sestdienā man paiet vismaz piecas vai sešas stundas, tās labojot. Tāpat arī ir nepieciešama enerģija, lai nepārtraukti meklētu jaunas idejas mācību procesa dažādošanai. Tāpēc ļoti svarīgi ir parūpēties par to, lai izvairītos no izdegšanas.

Man pašai ļoti palīdz dažādi hobiji. Manuprāt, atrast laiku sev ir ļoti svarīgi, tāpēc es aizraujos ar dažādiem vaļaspriekiem – apmeklēju aerobiku, izšuju, lieku puzles un gatavoju ēst. Ja pienāk kāds grūtāks brīdis, tad mēdzu paņemt sintezatoru un dziedāt, jo arī tā ir kā sava veida meditācija. Domāju, ka ikvienam jāatrod kāda nodarbe, kas var palīdzēt atslēgties no darba.

Skolotājs nekad nebeidz pilnveidoties

Strādājot par skolotāju, cilvēks vienmēr jūtas jauns, jo šajā profesijā visu laiku ir jāturpina apgūt jaunas zināšanas, kā arī katra diena ir pavadīta enerģisku bērnu ielenkumā. Tāpēc par skolotāju var kļūt tādi cilvēki, kas ir gatavi dinamiskam darbam, kurā nekad neiestājas rutīna, bet kurā nekad arī nevar pārstāt izglītoties.

Lai kļūtu par labu skolotāju, vienmēr ir jāturpina meklēt jaunus veidus un idejas, kā palīdzēt bērniem apgūt mācību vielu. Tas reizēm var būt grūts un smags darbs, taču gandarījums par paveikto ir neizmērojams. Redzot to, kā bērni ieinteresēti darbojas, priecājas par paveikto un iegūst jaunas zināšanas un prasmes, rodas motivācija turpināt iesākto.

