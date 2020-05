Ludzā par šaujamieroču, autoriepu un instrumentu zādzību aizturēts iespējamais vainīgais

Jaunumi Notikumi | 7. maijs 2020 | 23:22

5. aprīlī Valsts policijas (VP) Latgales reģiona pārvaldes (LRP) Ludzas kriminālpolicijas amatpersonas aizturēja aizdomās turamo personu par zādzībām no garāžām Ludzā, portālu "Delfi" informēja VP pārstāve Lāsma Kursīte.

VP LRP Ludzas iecirkņa Kriminālpolicijas darbinieki 27. aprīlī saņēma informāciju, ka naktī uz 27. aprīli Ludzā ir notikušas divas zādzības no garāžām. Vienai no garāžām tika izlauztas durvis un paņemti dažādi elektroinstrumenti un transportlīdzekļa riepas ar diskiem. Šajā pašā naktī garnadzis, bojājot vēl vienas garāžas slēdzeni, iekļuva citai personai piederošajā garāžā un no seifa nozaga divus reģistrētus šaujamieročus - 12 kalibra medību bises un munīciju.

Veicot operatīvos pasākumus, 5. maijā, aizdomās par noziedzīgo nodarījuma paveikšanu, tika noskaidrota un aizturēta 1986. gadā dzimusi, iepriekš sodīta, persona. Procesuālo darbību laikā likumsargiem izdevās atgūt nozagtos šaujamieročus un pārējās mantas.

Saistībā ar šiem notikumiem personai draud kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 175. panta 3. un 4. daļas – par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas, kā arī par transportlīdzekļa zādzību — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Kā arī par zādzību, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas zādzību — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

