Fotoizstāde “2019.gads Baltkrievu mājā” apkopoja gada kopsavilkumu

Jaunumi Kultūra | 29. aprīlis 2020 | 16:30

Daugavpils Baltkrievu kultūras centrā (BKC) tika atklāta izstāde “2019.gads Baltkrievu mājā”, kura, sakarā ar koronavīrusa pandēmiju un Latvijas Republikā ieviesto ārkārtas situācijas režīmu, apmeklētājiem būs pieejama pēc karantīnas beigām. Foto ir iemūžināti iestādes un tās kolektīvu radošās darbības spilgtākie momenti.

Gada noslēgumā katrs aizdomājas par to, kāds tad ir bijis aizejošais gads: vai ir izdarīts viss ieplānotais, vai piepildījušies sapņi, vai ir paplašinājušās perspektīvas. Baltkrievu kultūras centrs nekļuva par izņēmumu, šeit tradicionāli tiek atzīmēti aizvadītā gada rezultāti, un visas notikušās lietas atrod savu atspulgu kopīgajā fotoizstādē, kur ikviens iestādes apmeklētājs var uzskatāmi iepazīties ar paveikto darbu.

Aizejošais 2019.gads (tāpat, kā visi iepriekšējie) BKC bija ļoti košs, bagāts ar svarīgiem notikumiem, aizraujošiem ceļojumiem, tikšanām ar izciliem cilvēkiem. Visi šie interesantie un daudzveidīgie pasākumi ir atraduši savu atspulgu 10 tematiskajos izstāžu stendos.

Baltkrievu kultūras dienas Daugavpilī un BKC – 20 gadi

2019.gads kļuva par jubilejas gadu un ritēja BKC 20 gadu darbības zīmē. 1999.gada 25.martā Daugavpils pilsētas domes deputāti pieņēma lēmumu izveidot jaunu budžeta iestādi – Baltkrievu kultūras centru, kura galvenais darbības mērķis – baltkrievu nacionālās kultūras un tradīciju saglabāšana un attīstīšana. Šobrīd Baltkrievu kultūras centrs atrodas visaktīvāko un veiksmīgāko pilsētas kultūras iestāžu reitingā. Daugavpils pilsētas domes Goda raksts un Baltkrievijas Republikas Kultūras ministrijas Goda raksts, to pasniegšana jubilejas koncertā – apstiprinājums tam visam!

Savu 20 gadu jubileju BKC atzīmēja ar košu, apjomīgu svētku koncertu Vienības namā. Grandiozais pasākums ar visu 6 BKC radošo kolektīvu un daudzo viesu no Baltkrievijas un Lietuvas piedalīšanos, notika tradicionālo maija Baltkrievu kultūras dienu ietvaros. Fotostendā ir iemūžināti festivāla goda viesi, aizraujoši koncerta fragmenti un, protams, BKC augsti profilētā draudzīgā komanda ar svētku torti.

Zinātniski pētnieciskā akcija “Baltkrievu ģēniji”

2019.gadā – Mazās dzimtenes gadā Baltkrievijā, BKC visa gada garumā notika jaunā zinātniski pētnieciskā cikla “Baltkrievu ģēniji” realizācija, kurš tika veltīts iestādes 20. gadadienai. Jaunā projekta ietvaros, visa gada garumā, tika atcerēti to personību slavenie vārdi, ar kuriem lepojas Baltkrievija: apgaismotāji, rakstnieki un dzejnieki, sportisti un kosmonauti, politiķi un zinātnieki, mākslinieki un mūziķi. Pasākumi notika dažādos formātos, ar goda viesu, interesantu radošo personību un BKC radošo kolektīvu piedalīšanos.

Daugavpils Baltkrievu kultūras centra Zinātniski pētnieciskā akcija “Baltkrievu ģēniji” iekļuva labāko projektu skaitā, kurus realizējuši ārzemju baltkrievi 2019.gadā, un atzīmēta ar Baltkrievijas Republikas Kultūras ministrijas Republikāņu nacionālo kultūru centra Diplomu.

Baltkrievu gadatirgus Daugavpilī

2019.gada 4.oktobrī Daugavpilī, pārpildītā zālē, notika IX Starptautiskais tautas kultūras festivāls “Baltkrievu gadatirgus Daugavpilī”, kurā dalību ņēma baltkrievu radošie kolektīvi un dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas. Kultūras forums aizritēja Daugavpils Baltkrievu kultūras centra 20 gadu jubilejas zīmē, bet par galā koncerta tēmu kļuva jautrais pagalmiņš!

Jau foajē skatītāji saņēma uzlādējošu pozitīvisma devu un labu noskaņojumu, piedaloties baltkrievu tautas deju meistarklasēs, izgatavojot baltkrievu dekoratīvi lietišķās mākslas izstrādājumus: atklātnes, lelles – talismanus, svilpes; apmainīja grāmatas pret “laimes pogu”.

Košais teatrāli muzikālais koncerts ar BKC radošo kolektīvu, viesu no Latgales, Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas piedalīšanos mieloja skatītājus ar teatralizētām scēnām, autentiskām un jautrām dziesmām, dziedāšanu baltkrievu dūdu pavadībā, dzirksteļojošām dejām.

Baltkrievu Kupalle

Vienmēr pēc latviešu Līgo svētkiem vasaras saulgriežu svētkus svin slāvi un tradicionāli Daugavpilī Kupalles svētki notiek baltkrievu akcenta zīmē. 2019.gada 5.jūlijā Daugavpils Centrālajā parkā notika jau popularitāti guvušie tautas svētki “Baltkrievu Kupalle”. BKC radošie kolektīvi, pilsētas nacionālo kultūru biedrības, kā arī viesi no Rīgas un Baltkrievijas, ar dziesmām un dejām ņēma dalību dinamiskajā teatralizētajā darbībā, dāvāja skatītājiem pozitīvu emociju un iespaidu masu.

Svētki izdevās, neskatoties uz to, ka no rīta līdz vakaram laikapstākļi biedēja ar tumšiem mākoņiem, vētrainu vēju, zibeni un pērkonu. Kā pēc burvju mājiena, pirms koncerta sākuma uzspīdēja saulīte, bet debesīs, virs parka, vairākas reizes iedegās dubultā varavīksne.

Ansamblim “Praļeski” – 5 gadi

2019.gada 15.decembrī, Vienības nama koncertzālē, viens no pieprasītākajiem kolektīviem – Daugavpils Baltkrievu kultūras centra vokāli instrumentālais ansamblis “Praļeski”, pilsētniekiem un pilsētas viesiem dāvāja krāšņu svētku programmu “Arī ziemā zied vizbulītes”, veltītu savai 5 gadu jubilejai.

Tāpat kā pirmie pavasara zilie ziediņi, kuri parādījušies zaļajos klajumos, zem pirmajiem pavasara saules stariem un devuši tik simbolisku nosaukumu kolektīvam no 6 jaunām dziedātājām, tāpat arī “Praļeski” piecu gadu laikā ir atklājušas savus talantus un sasniegušas ļoti augstu izpildījumu, izpelnījušās skatītāju popularitāti un mīlestību ne tikai Daugavpilī un Latvijā, kā arī Baltkrievijā, Lietuvā, Igaunijā.

Skatītāju priekam ansamblis iepazīstināja ar savu daudzveidīgo mūzikas paleti, kurā sulīgās krāsas ienesa BKC radošie kolektīvi.

Festivāli

Baltkrievu kultūras centrā ir izveidoti seši radošie kolektīvi, kuri ar saviem priekšnesumiem priecē ne tikai daugavpiliešus, bet arī pastāvīgi piedalās dažādos festivālos un konkursos Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Baltkrievijā.

Par pašu svarīgāko un prestižāko kļuva dalība 1. Baltkrievu dziesmas Latvijā konkursā, kuru organizēja Baltkrievijas Republikas Vēstniecība Latvijas Republikā, starp valsts baltkrievu organizāciju radošajiem kolektīviem. Tajā piedalījās 16 pašdarbnieku kolektīvi no Latvijas, 4 (!) no tiem no Daugavpils Baltkrievu kultūras centra – baltkrievu tautas dziesmu ansamblis “Kupaļinka”, bērnu studija “Skārbnīca”, vokāli instrumentālais ansamblis “Praļeski”, kora kapella “Spadčina”. Uzvarētāju skaitā ienāca bērnu studija “Skārbnīca” no Daugavpils, kura ieguva ceļazīmi braucienam uz Minsku, dalībai IV Pasaules baltkrievu festivālā 2020.gadā.

Vēl arī bija daudz uzstāšanos Latvijā un ārpus tās robežām: tautas dziesmu ansamblis “Kupaļinka” Liozno apgabala svētkos – koncertā “Zemeņu lauku dziesmas” un koncertā Republikāņu nacionālo kultūru centrā Minskā (Baltkrievija), Slāvu rakstības svētku koncertā Tallinā (Igaunija); deju ansamblis “Ļanok” XXVI Starptautiskajā festivālā “Dņeprovas balsis Dubrovno” (Baltkrievija), Slāvu rakstības svētku koncertā Tallinā (Igaunija), Baltkrievu kultūras dienās Jēkabpilī un Līvānos; vokālais ansamblis “Praļeski” XXVI Starptautiskajā festivālā “Dņeprovas balsis Dubrovno” un ekofestivālā “Mijoru novada dzērves un dzērvenes” (Baltkrievija), XXII Baltkrievu dziesmas festivālā Šaļčininkajā (Lietuva), XXVII Mazākumtautību mākslas festivālā “Vienoti dažādībā” (Rīga).

Aizraujošie ceļojumi

Radošie cilvēki – tie nevar nosēdēt bezdarbībā. Viņiem vienmēr gribas uzzināt kaut ko jaunu, sauc un pievelk ceļš. Bet braucienus uz etnisko dzimteni mūsu amatiermākslinieki uzskata kā apbalvojumu, kā pateicību un no ceļojumiem viņi atgriežas iedvesmoti, ar jaunām dziesmām un idejām repertuāra paplašināšanai.

Daudz jaunu, neaizmirstamu un interesantu iespaidu atveda mūsu draugi no trīs braucieniem uz Minsku. Visu Svēto Baznīcas, Baltkrievijas Nacionālās bibliotēkas, Baltkrievu dramaturģijas Republikāņu teātra, vērienīgu ražotņu un fabriku, mākslas muzeju un tautas arhitektūras muzeju zem klajas debess apmeklējums nevienu neatstāja vienaldzīgu. Vēl arī bija iepazīšanās ar Dubrovno, Liozno, Novopolocku, Mijoriem un interesantas apmācības – radošā stažēšanās baltkrievu ārzemju radošo kolektīvu vadītājiem, kuras organizētas uz Baltkrievijas Valsts kultūras un mākslas universitātes bāzes.

Mūsu amatiermākslinieki veiksmīgi uzstājās festivālā un pastaigājās pa Tallinas (Igaunija) vecajām pilsētas ieliņām, pabija Lietuvā: Kupalles svētkos Klaipēdā, Baltkrievu dziesmas festivālā Šaļčininkajā. Un, protams, nepalika bez uzmanības mūsu mīļā Latvija: Rīga, Jēkabpils, Krāslava, Līvāni, Daugavpils novads.



Kultūras un sabiedriskā darbība

BKC darbība veicina pozitīvu starpkultūru dialogu un integrācijas procesu daudznacionālās Daugavpils kultūras dzīvē. Baltkrievi sadarbojas ar visiem pilsētas un Latvijas nacionālajiem kultūras centriem un sabiedrībām, aktīvi piedalās daudzās pilsētas aktivitātēs.

Tikšanās ar OBSE komisāru, pieņemšanas Baltkrievijas Republikas Vēstniecībā Latvijā un Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsulātā Daugavpilī; dalība Nevalstisko organizāciju centra semināros un gleznu izstādes atklāšana Marka Rotko mākslas centrā, un zīmējumu izstāde Latgales Centrālajā bibliotēkā; dalība Pilsētas svētku gājienā un uzstāšanās Masļenicas svētkos un Varšavas ielas svētkos; baltkrievu ieražu svētku pasākumu vadīšana; aizlūgums par Černobiļas AES katastrofā kritušajiem – šo visu un daudz ko citu var ieraudzīt šajā stendā.

Draudzīgās tikšanās

Baltkrievi plaši pazīstami ar savas dvēseles labestību, viesmīlību, tiešumu, pieticību un … talantu. Bet talantīgu cilvēku mums ir daudz. Baltkrievu mājā, kur mājo draudzīga, sirsnīga atmosfēra, bieži notiek tikšanās ar literātiem, rakstniekiem, dzejniekiem, māksliniekiem un foto māksliniekiem, dziedātājiem, meistariem u.t.t., uz kuriem vienmēr ierodas daudz apmeklētāju.

Neaizmirstamas pēdas atstājušas radošās tikšanās ar filoloģijas doktoru Miroslavu Jankovski no Prāgas (Čehija); dzejnieku, Baltkrievijas Rakstnieku savienības biedru Staņislavu Volodjko, dzejniekiem Pāvelu Plotņikovu, Anastasiju Sazankovu, Jevgeniju Golubevu, Sergeju Pičuginu, Liliju Voronovu; māksliniekiem Veltu Loci, Mariju Safronovu, Jefrosiniju Leli, Fēliksu Lukaševiču un māksliniekiem no Latgales brīvo mākslinieku asociācijas; autordziesmu izpildītājiem Jeļenu Vitkeviču, foto mākslinieku Juriju Bitiņu, rokdarbnieci Nadeždu Svirkoviču.

Viņu dzejoļi, gleznas, dziesmas, fotogrāfijas, ar rokām veidoti izstrādājumi, veltīti mazās dzimtenes tēmai, kuras zīmē Baltkrievijā aizrit 2019.gads, aizkustina līdz dvēseles dziļumam.

Interesanti pasākumi

Visus daudzos un interesantos pasākumus, organizētus un vadītus BKC, nav iespējams savienot vienā stendā. Tie ir gan koncerti, veltīti baltkrievu kultūras dienām un Latvijas Neatkarības dienai; atvērtais baltkrievu valodas diktāts un labdarības un sociālās akcijas: “Kupaļinkas” koncerts Dienas centrā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, leļļu izrāde ar koncerta uzvedumu psihoneiroloģiskajā pansionātā, aizlūgums par Černobiļas AES katastrofas upuriem; baltkrievu ieražu svētku pasākumu vadīšana, kuri, pirmkārt, ir veltīti bērnu auditorijai; tikšanās ar ārzemju viesiem no Čehijas, Polijas, Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas un daudz kas cits.

Kopsavilkums

Visa gada garumā profesionālā BKC komanda metodiski, mērķtiecīgi un saliedēti izpildīja ikdienas darbu, par kuras rezultātu kļuva kvalitatīvi un interesanti festivāli, koncerti, izstādes, pasākumi, tikšanās. Visi šie momenti ir iemūžināti fotoizstādē “2019.gads Baltkrievu mājā”, kura būs apskatāma BKC visu 2020.gadu. Mūsu viesmīlīgās Baltkrievijas mājas durvis ir atvērtas visiem!

Marija Pometjko,

Daugavpils Universitātes maģistrante,

programma “Starpkultūru sakari”

Autores foto