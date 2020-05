Radunicā baltkrievi apmeklē kapsētas un piemin aizgājušos

Jaunumi Sabiedrība | 28. aprīlis 2020 | 14:27

Otrā otrdiena pēc Lieldienām, baltkrieviem īpaši cienījami svētki – Radunica, senču pavasara piemiņas laiks. Šajā dienā apciemo tuvinieku kapa vietas, atceras savas ģimenes un dzimtas vēsturi. 2020.gada 28.aprīlī ārzemju baltkrievi Daugavpilī, saglabājot tradīciju, atcerējās savus biedrus.

Radunica – pavasara svētki senču atcerei, kuriem ir valodas saknes, bet nosaukumā ir noslēgta būtība: prieks, dzimta. Baltkrievijā Radunica ir iekļauta svētku kalendārā un ir oficiālā brīvdiena. Mirušo piemiņas dienā baltkrievi cenšas apmeklēt tuvāko kapa vietas, pasūta dievkalpojumus baznīcā. Radunica simbolizē visu mirstīgo augšāmcelšanos, tāpēc baznīca neiesaka izrādīt pārmērīgas bēdas.

Radunicai ir savi rituāli. Tika svinīgi izrotāta māja. Saimniece gatavoja ēdienus piemiņas galdam, obligāti nepāra skaitā. Visa ģimene devās uz baznīcu, bet pēc pusdienām – uz kapsētu. Pie tuvinieku kapiem lina lakatā nesa cienastu (olas, kuličus, sieru, dračonu u.c.) un aizdedzināja sveces. Svinīgā ceremonijā sākās ar dusošā aicinājumu. Nedaudz pārtikas un alkohola atstāja senčiem, atliekas izdalīja nabagiem. Diena beidzās traktjirā ar dziesmām un dejām. Par to pat ir teiciens: “Radunicā līdz pusdienām strādā, pēc pusdienām raud, vakarā jautri dejo”. Tā agrāk tika atzīmēta Radunica, bet līdz mūsdienām, galvenokārt, nonāca tradīcija apmeklēt kapus un senču cienāšana.

Daugavpilī baltkrievu kultūras centrs un Baltkrievu kultūrizglītības biedrība “Uzdim” saglabā Radunicas tradīciju, apmeklējot baltkrievu kustības darbinieku kapa vietas. Svētku priekšvakarā aktīvisti apbrauc dažādus pilsētas kapus, apkopj kapu kopiņas, aizdedzina sveces, noliek ziedus un atceras – tos kuri Latvijas vēstures starpkaru periodā veidoja baltkrievu skolas, teātri, laikrakstus un žurnālus Daugavpilī, kuri mūsdienu Latvijas Republikā apzinājās savu baltkrievu identitāti un pilsoniski to izrādīja.

Grīvas katoļu kapsētā dus Jāzeps Sontockis, “Uzdim” valdes loceklis, un Margarita Miluševa, baltkrievu svētdienas skolas “Vjasolka” skolotāja. Luterāņu kapsētā, blakus savai sievai dus Aleksejs Bartkevičs, Daugavpils Valsts baltkrievu ģimnāzijas pedagogs. Katoļu kapsētā dus viņa kolēģis, baltkrievu teātra aktieris un režisors Jāzeps Kamaržinskis. Netālu no viņa dus arī viņa līdzgājējs, baltkrievu ģimnāzijas skolotājs Konstantīns Aleksandrovičs. Un šajā pat sektorā atrodas mecenāta Marjana Pankeviča kapa vieta, kura dzimusi Baltkrievijā. Komunālajos kapos ir apglabāts Daugavpils baltkrievu ģimnāzijas pedagogs Nikolajs Talerko un “Uzdim” aktīviste Nadežda Rumjanceva. Brāļu kapos rod mieru Lielās Tēvijas kara veterāns Vjačeslavs Ordinskis, ģimenes apbedījumā dus Pavels Burijs, viens no biedrības “Uzdim” dibinātājiem.

In memoriam! Atmiņā!



Žanna Romanovska,

Daugavpils Universitātes maģistrante,

programma “Starpkultūru attiecības”

Autora foto