Dokumenti dalībai vasaras nodarbinātības programmā jāiesniedz līdz 13.martam

Jaunumi Sabiedrība | 3. marts 2020 | 17:37

Jau vairākus gadus Daugavpils pašvaldībā tiek īstenota vasaras nodarbinātības programma jauniešiem vecumā no 13 līdz 19 gadiem. Pieteikšanās jaunākajā grupā (13-14 gadi) turpinās, bet 15-19 gadu grupā tā jau ir noslēgusies, rezultāti ir apkopoti un līdz 13.martam visiem 1240 jauniešiem, kas ir iekļauti sarakstos, jāiesniedz dokumenti Jaunatnes nodaļā.

Šogad reģistrācija vecuma grupā no 15 līdz 19 gadiem bija sadalīta divās daļās. Vispirms no 1. līdz 7.februārim reģistrējās jaunieši no daudzbērnu ģimenēm, tad no 15. līdz 21.februārim reģistrējās pārējie jaunieši. Kopumā pieteicās 1696 cilvēki, 181 pieteikums tika noraidīts sakarā ar to, ka jaunieša deklarētā dzīvesvieta neatrodas Daugavpilī, vai arī pēc reģistrācijas rezultātiem pretendents figurēja abos pamatsarakstos. Reģistrācijas rezultāti pieejami Jaunatnes nodaļas vietnē: https://jaunatne.daugavpils.lv/lv/departaments/list. Visiem sarakstos iekļautajiem jauniešiem līdz 13.martam jāierodas Jaunatnes nodaļā (Saules ielā 5a), līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu, ārsta izziņu un vecāku apliecinājumu (tiem, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu).

Šogad pašvaldības atbalsts vasaras nodarbinātības programmai (15-19 gadi) ir palielinājies: Dome pieņēmusi lēmumu par papildu 170 darba vietu piešķiršanu, tāpēc plānoto 1070 jauniešu vietā tiks nodarbināti 1240 jaunieši vecumā no 15 līdz 19 gadiem. Gaidīšanas rindā palikušos Jaunatnes nodaļas darbinieki informēs par vietām, kas atbrīvojās sarakstos, kā arī palīdzēs iekārtoties vasaras darbā NVA piedāvātajās programmās.

Atgādinam arī, ka līdz 6. martam turpinās pieteikšanās vasaras darbiem 13-14 gadu vecuma grupā. Šī reģistrācija notiek vienoti, bez atsevišķas rindas jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm.

Jautājumu gadījumā var vērsties Jaunatnes nodaļā Saules ielā 5a, tālr. 65422306.

Daugavpils