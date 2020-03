Latvijā apstiprināts pirmais koronavīrusa «Covid-19» gadījums

Jaunumi Latvija | 3. marts 2020 | 09:09

Latvijā pirmajam pacientam diagnosticēta koronavīrusa izraisītā slimība “Covid-19”, apstiprināja 2.martā Veselības ministrija (VM) un Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Latvijas Televīzijas rīcībā esošā informācija liecina, ka "Covid-19" infekcija konstatēta kādai sievietei. Sievietes veselības stāvoklis neesot smags.

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs preses konferencē pirmdien apstiprināja, ka saslimusī persona tiks pārvesta ārstēšanai uz Latvijas Infektoloģijas centru (LIC).

Perevoščikovs klāstīja, ka dienu pirms saslimšanas ar "Covid-19" sieviete atgriezusies no ceļojuma Itālijā, Milānā, kur šobrīd ir koronavīrusa uzliesmojums.

Saslimusī sieviete ir no Rīgas. Viņa ar ģimeni apmeklēja Itāliju, un speciālisti uzskata, ka inficēšanās notika tieši Itālijā. No Milānas ģimene ar automašīnu devās tālāk uz Minheni, no kurienes ar lidmašīnu atlidoja uz Rīgu.

Sestdien, 29. februārī, viņa izlidojusi no Minhenes ar reisu BT226 plkst. 15.40 un Rīgā ielidojusi pēc plkst. 17.

Tālāk kontaktu risks ir minimāls, jo no lidostas mājās ģimene devās ar savu auto. Līdz šim brīdim ģimenes locekļi nav devušies uz darbu vai izglītības iestādi.

SPKC ir visu lidmašīnas reisa pasažieru saraksts, un ir identificētas vistuvākās kontaktpersonas. Kopumā reisā bijušas 145 personas. 24 no tām identificētas kā kontaktpersonas, no kurām astoņi ir Latvijas pilsoņi, tai skaitā pati ģimene. Šīm personām būs 14 dienu karantīna un ģimenes ārsta uzraudzība.

Perevoščikovs norādīja, ka SPKC sācis sazināties ar identificētajām kontaktpersonām, lai informētu par turpmāko rīcību. Pēc SPKC speciālista teiktā, labā ziņa esot tā, ka pacientei lidojuma laikā nebija slimības simptomu, līdz ar to risks pārējiem inficēties ir neliels.

SPKC pārstāvis gan norādīja, ka pārējiem reisa pasažieriem, kas nav uzskatāmi par kontaktpersonām, arī būtu vēlams 14 dienas novērot savu veselības stāvokli. Konkrētā reisa pasažieri jautājumu gadījumā var sazināties ar SPKC pa tālruņiem 67081508, 67501590 vai 27802228.

Aviokompānija "airBaltic" paziņojumā medijiem norādīja, ka tas bijis "airBaltic" reiss, kurā bijuši 142 pasažieri un pieci apkalpes locekļi. Attiecīgo lidmašīnu dezinficēs, bet konkrētā lidojuma apkalpe uz laiku neveiks savus darba pienākumus.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) valdes loceklis Aleksejs Višņakovs informēja, ka ir organizēta saslimušās sievietes nogādāšana uz LIC.

Kopā ar viņu hospitalizēts arī bērns, kuram ir saslimšana, taču tā nav “Covid-19”.

Bērnam ir ierīkota speciāla vieta LIC, un speciālisti gatavi strādāt ar viņiem abiem.

Savukārt veselajiem ģimenes locekļiem ir noteikta karantīna mājās, viņu veselības stāvokli turpina novērot.

RAKUS infektoloģijas galvenā speciāliste profesore Ludmila Vīksna atgādināja, ka jaunais koronavīruss pieskaitāms pie respiratorajām slimībām, no kurām vislabāk zināma ir gripa. Simptomi ir - mazliet kakls sāp, krekšķis, paaugstinās temperatūra. Ja cilvēks nav bijis riska valstīs vai kontaktā ar inficēto, tad ir jāvēršas pie ģimenes ārsta.

“Covid-19” smagā formā lielākoties ir veciem cilvēkiem, tāpēc tuviniekiem ieteicams viņu veselības stāvoklim sekot rūpīgāk, norādīja Vīksna.

Viņa skaidroja, ka “Covid-19” atšķirībā no gripas rada satraukumu tāpēc, ka pret gripu visi var vakcinēties un ir konkrētas zāles, bet pret “Covid-19” šobrīd vēl nav vakcīnas un konkrētu medikamentu, bet pie tā tiek strādāts.

KONTEKSTS:

Jaunais koronavīruss "Covid-19" sāka izplatīties 2019. gadā Ķīnas centrālās daļas pilsētā Uhaņā, kurā dzīvo 11 miljoni cilvēku. Lai nepieļautu vīrusa izplatību, Ķīna paziņojusi par valsts mēroga ierobežojumiem. Pasaules Veselības organizācija (PVO) saistībā ar Ķīnas koronavīrusu izsludinājusi augstāko starptautisko ārkārtas stāvokli veselības aizsardzības jomā.

Vīruss izplatījies arī ārpus Ķīnas, tostarp vairākās Eiropas valstīs - Francijā, Itālijā, Austrijā, Horvātijā, Šveicē un Grieķijā. Latvija, reaģējot uz situāciju Eiropā, lēma ieviest piesardzības pasākumus iebraucējiem no Itālijas ziemeļiem, Dienvidkorejas un Irānas. Vienlaikus infektologi brīdinājuši, ka "Covid-19" neizbēgami nonāks arī Latvijā, bet uzdevums ir pēc iespējas attālināt vīrusa nonākšanu mūsu valstī cerībā sagaidīt vakcīnu.

Tāpat "Covid-19" konstatēts visās Latvijas kaimiņvalstīs - sākotnēji Krievijā, tad 27.februārī Igaunijā, bet 28.februārī arī Lietuvā un Baltkrievijā. Turklāt Igaunijā konstatētais gadījums ir pacientam, kurš no Irānas, lidojot caur Turciju, ieradās Rīgas lidostā, no kuras ar mikroautobusu devās uz Rīgas centru un tālāk ar autobusu uz Tallinu. Visi viņa līdzbraucēji tiek apzināti.

LSM