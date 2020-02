Jauniešu vasaras nodarbinātības programmas (15-19 gadi) rezultāti!

Jaunumi Sabiedrība | 27. februāris 2020 | 18:07

Jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem februārī bija iespēja pieteikties uz darbu 2020.gada vasaras periodā, reģistrējoties uz jauniešu nodarbinātības programmu. No 1. līdz 7.februārim reģistrējās jaunieši no daudzbērnu ģimenēm, savukārt no 15. līdz 21.februārim reģistrējās pārējie jaunieši, kuri ir deklarēti Daugavpilī.

Katram jaunietim pēc reģistrēšanās vasaras nodarbinātībai uz e-pasta adresi tika nosūtīts kods, ar kura palīdzību ir iespējams apskatīties, vai viņš ir ticis pamatsarakstā. Abu reģistrāciju rezultātus var aplūkot šeit: https://jaunatne.daugavpils.lv/lv/departaments/list

Turpmākās darbības:

Jauniešiem, kuri nokļuva pamatsarakstā, no 2. līdz 13.martam Jaunatnes nodaļas darba laikā jāiesniedz dokumenti Jaunatnes nodaļā (Saules ielā 5a), līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Informējam, ka Jaunatnes nodaļa pieņems dokumentus arī sestdien, 7.martā, no plkst. 10.00 līdz 13.00.

Iesniedzamie dokumenti:

Medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta (darbam);

Vecāku apliecinājums, ja nav 18 gadu. https://jaunatne.daugavpils.lv/docs/apliecinajums15_19.docx

Ja šajā periodā dokumenti netiks iesniegti, tad jaunietis automātiski zaudē savu vietu un viņa vietā rindas kārtībā tiks iekļauts cilvēks no rotācijas saraksta.

Papildu informācija:

Olga Jefremova

654 22306

Daugavpils