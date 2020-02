PVD Daugavpilī konstatējis krāpšanos ar gaļas produktu izcelsmi

Jaunumi Sabiedrība | 27. februāris 2020 | 10:21

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) konstatējis, ka uzņēmums “Baltiņš”, kas vairākām Daugavpils izglītības iestādēm zaļajā publiskajā iepirkumā piegādā gaļas produktus, ir krāpies ar preču marķējumu. Uzņēmums Polijā ražotus liellopu un putnu gaļas produktus uzdevis par Latvijā ražotiem, informēja PVD.

Pārbaudē konstatēts, ka no šī gada sākuma līdz februāra vidum, kad atklāti iepriekš minētie pārkāpumi, uzņēmums šādā veidā 16 Daugavpils izglītības iestādēm realizējis aptuveni 4 tonnas putnu gaļas un 500 kilogramus liellopu gaļas.

“Daugavpilī, veicot uzraudzības pasākumus pirmsskolas izglītības iestādēs, PVD inspektori konstatēja putnu gaļu ar viņuprāt aizdomīgu marķējumu, kurā tika norādīts, ka tā ir vistas gaļa, kas iegūta kādā no Latvijas uzņēmumiem. Ņemot vērā to, ka vairumā gadījumu vista gaļa šādās mazumtirdzniecībās netiek realizēta, radās jautājum, kas tad zem šī produkta slēpjas. Un, veicot pārbaudes Rēzeknē , uzņēmumā, kas bija piegādājis šāda veida produkciju, konstatēts, ka uzņēmumā notiek krāpnieciskas darbības ar dažādas pārtikas iesaiņojumu un etiķetēm, kas pārsvarā saistās ar liellopu un cūkas gaļu. Savulaik SIA “Baltiņš” uzvarēja konkursā par gaļas produktu piegādi pirmsskolas izglītības iestādēs, un nolikums paredzēja piegādāt paaugstinātās kvalitātes produkciju (zaļā un bordo karotīte), kas ir reāli dārgāka nekā cita tirgū pieejamā. Un lai to nodrošinātu uzņēmums mainīja etiķetes, un šī Polijā vai kur citur ražotā gaļa pārtapa par Latvijas produktu,” pastāstīja PVD Informācijas analīzes un ātrās reaģēšanas daļas vadītājs Artis Melderis.

Veicot gaļas produktu izsekojamības pārbaudi, PVD uzņēmuma noliktavā konstatēja Polijas izcelsmes saldētus dzīvnieku izcelsmes produktus, savukārt atkritumu tvertnēs - Polijas gaļas ražotāju oriģinālo produktu marķējumu. Atrasti arī izdrukāti viltoti dažādu Latvijas gaļas produktu ražotāju marķējumi. Turpinot pārbaudes, PVD noskaidroja, ka Latvijas ražotāji uzņēmumam “Baltiņš” šogad šāda veida produkciju nav piegādājuši.

PVD par konstatēto ir informējis Daugavpils pašvaldību. Sākta lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā. PVD par konstatēto ir informējis Daugavpils pašvaldību.

“Ir pārkāpti iepirkuma nosacījumi. Tagad Izglītības pārvaldes juristiem jāvērtē situācija ar šo uzņēmumu. Līdz ar to sekas var būt līguma laušana,” komentēja Daugavpils domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis.

Zaļā publiskā iepirkuma prasībām atbilstoši produkti ir tādi produkti, kas audzēti vai iegūti Latvijā un atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (marķējumi “Zaļā karotīte” un “Bordo karotīte”), bioloģiskās lauksaimniecības vai lauksaimniecības integrētās audzēšanas prasībām.

Uzņēmumam, piedaloties iepirkumā, ir jāapliecina, ka tas līguma darbības laikā izglītības iestādei piegādās zaļā publiskā iepirkuma prasībām atbilstošus produktus, kuru apraksts un ražotājs ir norādīts tehniskajā specifikācijā.

