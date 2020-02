Aprit gads, kopš Daugavpilī darbojas Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs

Jaunumi Kultūra | 26. februāris 2020 | 17:41

2020. gada 26. februārī aprit gads, kopš Latgales Centrālajā bibliotēkā tika atklāts Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs – unikāla atpūtas, izklaides un mācību vieta, kas tapusi ar Eiropas Savienības un Daugavpils pilsētas domes finansiālu atbalstu.

Atzīmējot centra pirmo dzimšanas dienu, tā apmeklētājiem tiek piedāvāts konkurss, kā arī jauns bezmaksas pakalpojums – digitālās mājturības nodarbību cikls, kas ļaus apgūt jaunas digitālas prasmes.

Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs, kurš tika svinīgi atklāts 2019. gada 26. februārī, ir ievērojami paplašinājis bērniem un ģimenēm paredzēto pakalpojumu un iespēju klāstu Daugavpilī un kļuvis par pilsētas iedzīvotāju un viesu iemīļotu brīvā laika pavadīšanas vietu. Centra pirmajā darbības gadā tajā fiksēti vairāk nekā 19 000 apmeklējumu, turklāt divas trešdaļas apmeklētāju ir bērni vecumā līdz 18 gadiem. Starp centra apmeklētājiem ir gan individuāli lietotāji, kas ikdienā izmanto tā daudzos pakalpojumus, gan interesentu grupas, kas piesakās izzinošām ekskursijām, gan centrā rīkoto pasākumu dalībnieki un viesi. Gada laikā centrā organizēti 70 dažāda veida pasākumi, tostarp radošās darbnīcas ģimenēm “Radi un dari!”, kuras tiek piedāvātas Ģimenes dienās – sestdienās, informatīvas stundas par tādām aktuālām tēmām kā medijpratība un informācijpratība, dažādas lekcijas un semināri, konkursi, izstādes un pat koncerti.

Pirmo 12 darbības mēnešu laikā centrā aizvadītas 145 izzinošas ekskursijas, kuru gaitā interesenti iepazīst un izmēģina centra piedāvājumu. Ekskursijām piesakās grupas gan no Daugavpils (tostarp dažādām pašvaldības iestādēm, skolām, bērnudārziem un nevalstiskajām organizācijām), gan arī no citām Latvijas pilsētām – Bauskas, Dagdas, Ilūkstes, Krāslavas, Līvāniem, Madonas, Rēzeknes, Rīgas, Salaspils, Ventspils u.c. Centrs ir visnotaļ populārs arī ārvalstu viesu vidū – pirmajā darbības gadā tajā pabijuši gandrīz divsimt ārvalstu interesenti no Lietuvas, Ukrainas, Krievijas, Baltkrievijas, Apvienotās Karalistes, ASV, Itālijas, Grieķijas, Norvēģijas, Polijas, Turcijas, Austrijas, Rumānijas, Portugāles, Spānijas, Vācijas, Zviedrijas un citām valstīm.

Centra pakalpojumu klāstā ir vairāki inovatīvi tehnoloģiski risinājumi, kas brīvi pieejami ikvienam apmeklētājam. Tās ir uz kustību atpazīšanas tehnoloģiju bāzes veidotas viktorīnas, kas ļauj pārbaudīt un papildināt zināšanas par dažādām tēmām, virtuāls velobrauciens pa Latgali un Aukštaitiju, virtuālās realitātes brillēs skatāmi video par Latgales un Lietuvas pilsētām, Xbox spēļu konsoles un interaktīvs paklājs ar sensoro vadību, kas ļauj aizraujoši pavadīt laiku rotaļās un izzinošās nodarbēs. Gada laikā šīs tehnoloģijas izmantotas kopskaitā 28 000 reižu.

Centrā pieejams arī pastāvīgi augošs grāmatu krājums un plaša galda spēļu kolekcija, kurā ir tādas populāras spēles kā Monopols, Jenga, kendama, Halli Galli, ričuračs, cirks, dambrete, Alias, Katana, Scrabble, Uno un citas. Šie informatīvie un izklaidējošie resursi gada laikā izmantoti 27 000 reižu.

Būtisku vietu centra darbībā ieņem izglītojošā funkcija. Interesentiem pieejami bezmaksas nodarbību cikli tādās aktuālās jomās kā robotika, 3D modelēšana un datorpratība. Gada laikā centrā aizvadītas 400 nodarbības, kurās apmācīti 320 dažāda vecuma lietotāji. Īpaši populāras ir robotikas nodarbības, kurās interesenti apgūst LEGO® Mindstorms® robotu konstruēšanu, programmēšanu un vadību. Centra pirmajā darbības gadā robotikas nodarbības organizētas ne vien centra telpās, bet arī Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēs divos Daugavpils mikrorajonos – Ķīmijā un Ruģeļos. Saglabājoties stabilam pieprasījumam, izbraukuma nodarbības mikrorajonos tiks piedāvātas arī nākotnē.

Atzīmējot pirmo gadadienu kopš centra atvēršanas, tiek sākts dalībnieku pieraksts jaunā nodarbību ciklā, kuram dots intriģējošs nosaukums – “Digitālā mājturība”. Nodarbības paredzētas interesentiem no 12 gadu vecuma, kuri vēlas attīstīt radošumu un apgūt jaunas, aktuālas prasmes. Astoņu nodarbību laikā dalībnieki mācīsies datordizaina pamatus, strādājot ar grafisko datorprogrammu CorelDRAW, termopresi un ploterēšanas iekārtu, veidojot personalizēta dizaina attēlus un pārnesot tos uz dažādiem tekstila izstrādājumiem.

Turklāt centra pirmās dzimšanas dienas svinību ietvaros tā Facebook lapā tiek aizvadīts konkurss, kurā iespējams laimēt digitālās mājturības iekārtās darinātu unikāla dizaina krekliņu. Sīkāk par konkursa nosacījumiem šeit.

Pārkāpjot pirmās dzimšanas dienas slieksni, Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs arī turpmāk piedāvās dažādām interesentu grupām saistošus pakalpojumus un saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Centrs ir atvērts apmeklētājiem katru darbdienu no plkst. 11.00 līdz 18.00, kā arī sestdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs tika izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu un Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējumu Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2017.- 2020. gadam ietvaros.

