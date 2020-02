“Ģimenes diena” Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā

Jaunumi Kultūra | 19. februāris 2020 | 20:20

23. februārī plkst. 13.00 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā “Ģimenes dienas” ietvaros notiks radoša nodarbība. Tajā bērniem un vecākiem būs iespēja darināt svečturus.

Februāris Latvijā tiek saukts par sveču mēnesi, kad atzīmējam sveču dienu. Arī svinot Valentīndienu, daudzi no mums sveces izmanto gan kā dāvanu, gan svētku dekoru. Tumšajos un drēgnajos ziemas vakaros sveču gaisma palīdz radīt omulīgāku atmosfēru, bet oriģināls svečturis palīdz radīt neparastas gaismu spēles.

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs sveču tēmu saglabā arī gaidāmajā “Ģimenes dienā”. Šoreiz bērniem un viņu vecākiem būs iespēja no veidošanas masas radīt paliekošu dekoru – svečturi. Veidošanas masa ir mālam līdzīgs materiāls, kas ražots no dabīgiem izejmateriāliem. No tās var izgatavot dažādus izturīgus priekšmetus, kas, atšķirībā no māla, nav jāapdedzina.

“Ģimenes dienas” radošā darbnīca Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā norisināsies jau šo svētdien, 23. februārī no plkst. 13.00 līdz 14.00. Ģimenes biļetes cena – 3,50 eiro. Tajā iekļauta dalība nodarbībā, kā arī muzeja ekspozīcijas un izstāžu apskate.

Gunta Ločmele

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja

sabiedrisko attiecību speciāliste

gunta.locmele@daugavpils.lv

tālr.: 20203713, 26114003

www.dnmm.lv

Daugavpils