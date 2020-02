Daugavpilī būs apskatāma četru pasaules kontinentu tradicionālo cepuru un galvassegu kolekcija

Jaunumi Kultūra | 10. februāris 2020 | 17:33

14. februārī plkst. 15.00 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā tiks atklāta Pasaules cepuru muzeja cepuru un galvassegu kolekcijas izstāde “Cepures pasaule”.

Muzejs “Cepures pasaule” Rīgā darbojas jau vairāk nekā 5 gadus. Tas ir vienīgais muzejs visā pasaulē, kurā apkopotas vairāk nekā 300 pasaules tautu tradicionālās cepures un galvassegas. Cepuru muzeja kolekcijas pamatlicējs ir zinātnieks un ceļotājs Kirils Babajevs no Krievijas. Pētot dažādas valodas, Kirils Babajevs apceļojis visu pasauli un katrā vietā ticis pie kādas cepures. Kolekcija kļuvusi tik liela, ka radusies doma atvērt muzeju. Tā kā viņam iepaticies Latvijā, cepuru muzejs atvērts tieši Rīgā.

Pateicoties veiksmīgajai sadarbībai, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā būs apskatāmas 50 unikālas tradicionālās cepures un galvassegas no četriem pasaules kontinentiem. Izstādes apmeklētājiem būs iespēja redzēt tradicionālos latviešu tautumeitu vainagus, seno krievu un ukraiņu tradicionālās galvassegas, antikvāru līgavas galvassegu no Afganistānas, šamaņa kroni no Vjetnamas, kā arī karavīra galvassegu no Lieldienu salām, kas rotāta ar eksotisku putnu spalvām.

Daugavpils iedzīvotājiem un pilsētas viesiem izstāde “Cepures pasaule” būs kā sava veida ceļojums apkārt zemeslodei, kas ļaus iepazīt dažādas kultūras. Katrai cepurei un galvassegai ir savs noslēpumainais un aizraujošais stāsts, kas saistīts ar dažādu tautu kultūru, tradīcijām un rituāliem.

Pasaules tautu tradicionālo cepuru izstāde “Cepures pasaule” Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā tiks atklāta 14. februārī plkst. 15.00. Izstāde apskatāma līdz 22. aprīlim.

Gunta Ločmele

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja

sabiedrisko attiecību speciāliste

gunta.locmele@daugavpils.lv

tālr.: 20203713, 26114003

www.dnmm.lv

Daugavpils