Drošāka interneta diena 2020 Daugavpils bibliotēkās

Jau tradicionāli februāra sākumā Latgales Centrālā bibliotēka un filiāles iesaistās Drošāka interneta dienas akcijā, nedēļas garumā piedāvājot skolēnu grupām pilnveidot iemaņas drošākai informācijas tehnoloģiju lietošanai.

Šogad pasākuma apmeklētājiem būs iespēja papildināt zināšanas par datordrošību un izplatītākajiem draudiem un noskaidrot, kā izmantot tīmekļa sniegtās iespējas, nekaitējot savam datoram.

Ik gadu februāra otrās nedēļas otrdienā ar saukli “Drošāks internets sākas ar tevi!” tiek sagaidīta Vispasaules Drošāka interneta diena. Šajā laikā daudzās valstīs norit dažādas aktivitātes ar mērķi padarīt internetu labāku un drošāku, lai ikviens, jo īpaši bērni un jaunieši, spētu lietot tehnoloģijas atbildīgi, cieņpilni, kritiski un radoši.

Latvijā Drošāka interneta dienas pasākumi tiek rīkoti kā iestādēs, tā arī nevalstiskā sektora organizācijās, un to norisi jau 15. gadu koordinē Latvijas Drošāka interneta centrs. 11. februārī plkst. 13.00-14.30 centra vietnē www.drossinternets.lv būs skatāma diskusijas “Noķerti tīklā” tiešraide, uzrunājot pieaugušos un vidusskolas vecuma jauniešus. Diskusiju vadīs Ingus Bērziņš, DELFI galvenais redaktors, un tajā piedalīsies dažādu jomu eksperti, kuri runās par to, kā mainījusies pasaule, kopš tehnoloģijas un internets ir plaši ienācis ikdienas dzīvē, un vai esam gatavi tik straujai tehnoloģiju attīstībai. Daugavpilī interesentiem tiks piedāvāta iespēja noskatīties diskusijas tiešraidi uz lielā ekrāna Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā (Rīgas ielā 22a, 1. stāvā, ieeja no Ģimnāzijas ielas).

Savukārt no 10. līdz 14. februārim Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 5.-7. klašu skolēnu grupām tiks piedāvāts izglītojošs pasākums “Tava datora drošība sākas ar tevi”, lai sekmētu skolēnu informētību par datordrošības aktualitātēm, izplatītākajiem draudiem un to novēršanas iespējām. Mūsdienās datorsistēmu drošības jautājums ir īpaši svarīgs, jo līdztekus informācijas tehnoloģijām ļoti strauji attīstās arī visāda veida ļaunprogrammatūra, aizvien biežāk notiek nelegāla piekļuve datoriem, turklāt tajos uzglabāto datu zagšanas un negodprātīgas izmantošanas paņēmienu spektrs kļūst aizvien plašāks. Skolotāji aicināti pieteikt savas klases tuvākajā bibliotēkā – kontaktinformācija pieejama šeit.

Drošāka interneta dienas pasākumu publicitātes vajadzībām to laikā var tikt veikta filmēšana un fotografēšana.

Daugavpils