Daugavpils skolēni pārsteidz ar savām zināšanām Latgales vēsturē

Jaunumi Sabiedrība | 31. janvāris 2020 | 18:57

Pieminot Latgales atbrīvošanas simtgadi, 22. janvārī Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā norisinājās konkurss “Mēs iesim tur, kur tēvu zeme sauc”. Tajā piedalījās deviņas Daugavpils pilsētas un novada skolu 9. – 12. klašu komandas, bet uzvaras laurus plūca Daugavpils Saskaņas pamatskolas komanda.

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja Vēstures nodaļas vadītāja Valentīna Slavkovska norāda, ka konkursa “Mēs iesim tur, kur tēvu zeme sauc” mērķis ir veicināt skolēnu padziļinātas zināšanas par Latvijas armijas vēsturi, Latvijas Neatkarības karu, tajā skaitā arī par Latgales atbrīvošanas jautājumiem. Konkursa dalībniekiem tika piedāvāti 9 uzdevumi, kuros bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem par Latvijas armijas militārajiem apbalvojumiem un personībām, kā arī pēc attēliem jānosaka karavīru piemiņas vietas un karavīru piederība konkrētam pulkam.

Neskatoties uz to, ka Latvijas vēstures mācību grāmatās Latgales vēstures jautājumi apskatīti minimāli, konkursa žūrija bija pārsteigta par skolēnu zināšanu līmeni. Visas komandas uzrādīja labus rezultātus, un ar nelielu punktu pārsvaru uzvaru guva Daugavpils Saskaņas pamatskolas 9. klases skolnieces Inga Besprozvannaja, Endija Laura Millere, Dajana Grigjane un Angelina Dombrovska. Ar viena punkta starpību 2. vietā ierindojās Daugavpils 16. vidusskolas un Daugavpils Tehnikuma komandas, bet 3. vietā ierindojās Salienas vidusskolas komanda no Daugavpils novada. Konkursā piedalījās arī Vienības pamatskolas skolēni, divas Daugavpils 10. vidusskolas komandas, kā arī divas skolēnu komandas no Daugavpils 17. vidusskolas.

Konkursa organizatori atzina, ka, gatavojot uzdevumus, bijušas bažas, par skolēnu zināšanām un Latgales vēstures jautājumos, jo mācību literatūrā informācijas vēl aizvien ir ļoti maz. Tomēr skolēni pārsteiguši gan ar savām zināšanām, gan erudīciju. Arī konkursa uzvarētājas – Daugavpils Saskaņas pamatskolas 9. klases skolnieces apstiprināja, ka informāciju par Latgales atbrīvošanu nācies meklēt patstāvīgi, jo mācību literatūrā tās ir maz. Lielu atbalstu gatavojoties konkursam sniegusi skolotāja Natālija Dektereva. Tāpat meitenes piebilda, ka šādi konkursi mudina pievērst lielāku uzmanību tieši sava reģiona un pilsētas vēsturiskajai attīstībai.

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs pateicas pedagogiem – Natālijai Dekterevai, Nataļjai Ņikitinai, Jānim Punculim, Birutai Ivanovai, Renatai Repinai un Jeļenai Bernānei, par ieguldīto darbu skolēnu mācību procesa apguves sekmēšanā un Latgales vēstures jautājumu aktualizēšanu un integrēšanu mācību procesā.

Daugavpils