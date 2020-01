Bērniem no daudzbērnu ģimenēm būs prioritāte vasaras nodarbinātības programmā un vasaras nometnēs

Jaunumi Sabiedrība | 20. janvāris 2020 | 19:07

2020. gada vasarā Daugavpilī turpinās darboties pašvaldības organizētās nometnes un jauniešu nodarbinātības programma. Pieteikties dalībai varēs visi Daugavpilī deklarētie jaunieši, taču šogad tiem, kas nāk no daudzbērnu ģimenēm, būs izveidotas speciālās rindas, kas palielinās izredzes tikt vēlamajā nometnē vai iekārtoties vasaras darbos.

Pagājušajā gadā pašvaldībā ar iniciatīvu griezās biedrība „Lielās ģimenes”. Rezultātā bija izveidota darba grupa, kuras uzdevums ir rast pēc iespējas vairāk veidu, kā atbalstīt Daugavpilī dzīvojošās daudzbērnu ģimenes. Viens no šādiem atbalsta veidiem ir prioritātes piešķiršana, bērniem no daudzbērnu ģimenēm reģistrējoties vasaras nodarbinātības programmā un bērnu nometnēm.

Reģistrācija dalībai vasaras nodarbinātības programmā Jaunatnes nodaļas mājaslapā sāksies jau februārī.

Vispirms reģistrēties varēs jaunieši vecumā no 15 līdz 19 gadiem. Šajā kategorijā šogad būs par 12 darba vietām vairāk, nekā pērn, kopā – 1070 vietas. 170 no tām būs rezervētas jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm. Viņi varēs pieteikties nedēļas laikā, no 1. līdz 7. februārim, un uzzinās rezultātus 13.februārī.

Nākamajā kārtā, no 15.līdz 21.februārim, reģistrēties varēs visi pārējie šīs vecuma kategorijas jaunieši, kā arī tie daudzbērnu ģimeņu bērni, kas būs palaiduši garām 1. kārtu (šoreiz jau bez prioritātes tiesībām). Paredzēts, ka, iesniedzot dokumentus savlaicīgi, vietu prioritārajā rindā pietiks visiem pilsētā deklarētajiem 15-19 gadus veciem jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm.

Jauniešiem vecumā no 13 līdz 14 gadiem, neatkarīgi no daudzbērnu ģimenes statusa esamības, reģistrācija ilgs no 29.februāra līdz 6.martam. Šajā kategorijā tiks veidota vienota rinda, 412 jauniešiem sniedzot iespēju strādāt savās skolās.

Martā sāksies pieteikšanās vasaras nometnēm. Šogad darbosies 19 nometnes, tās varēs apmeklēt 880 bērni un jaunieši.133 vietas, katrā nometnē pa 7 vietām, ir rezervētas daudzbērnu ģimenēm. Viņu reģistrācija sāksies 21.martā un turpināsies līdz 27.martam (ieskaitot). Pārējie bērni un jaunieši varēs sākt reģistrēties 4.aprīlī.

Aktuāla informācija par reģistrēšanos dalībai jauniešu vasaras nodarbinātības programmā un bērnu nometnēs pieejama pašvaldības vietnē www.daugavpils .lv un Jaunatnes nodaļas mājas lapā www.jaunatne.daugavpils.lv. Papildus informāciju par vasaras nodarbinātība programmu var saņemt, zvanot pa tālr. 65422306, sakarā ar nometnēm var zvanīt pa tālr. 65422309.

