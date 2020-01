Aktīvās NVO var pretendēt uz domes līdzfinansējumu

Jaunumi Sabiedrība | 15. janvāris 2020 | 17:24

Kopš 2011. gada Daugavpils pilsētas dome īsteno sabiedrisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas programmu. Šīs programmas mērķis ir palīdzēt grupām, kas izstrādā sociāli nozīmīgus projektus un aktivitātes Daugavpils administratīvajā teritorijā, lai risinātu problēmas sociālajā jomā, ka arī veicinātu sabiedrības veselību, izglītību, mākslas dzīvi, kultūras un jaunatnes politiku.

Līdzfinansējuma kopsumma, ko sabiedriskās organizācijas var saņemt no fonda līdzekļiem, nevar būt lielāka par 1500 euro un pārsniegt 75% no projekta aktivitāšu kopējām izmaksām. Izņēmums ir gadījumi, kad sabiedriskā organizācija īsteno projektu, piesaistot finansējumu arī no citiem avotiem, piemēram, eirofondiem vai valsts programmām (atbalsts – līdz 3000 euro). Šie ierobežojumi gan neattiecās uz tiem gadījumiem, kad organizācija īsteno savus projektus sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru pēc subsidēto darbavietu programmas cilvēkiem ar ierobežotām iespējām.

Uz Domes līdzfinansējumu pretendējošo aktīvo NVO skaits nemitīgi pieaug. Pērn konkursa kārtībā atbalstīti 115 projekti. Organizācijas darbojas ļoti dažādās jomās. Piemēram, tautas fotostudija „Ezerzeme-F” piesaistīja finansējumu albumu izveidei, konkursu rīkošanai un fotoplenēru braucieniem. Šogad studija svin 40 gadu jubileju un cer, ka tam par godu sanāks izdot jaunu lielo albumu.

Vēl viens ilgstošas sadarbības ar pašvaldību labais piemērs ir biedrība "Zirgu sporta cienītāju bērnu klubs", kas darbojas Mežciemā. Josifa Olehno dibināts, šis jāšanas klubs jau 18. gadus piedāvā nodarbības gan pieaugušajiem, tostarp vecāka gadagājuma cilvēkiem, gan arī bērniem ar mērķi izklaidēt un iepazīstināt ar šiem dzīvniekiem. Domes atbalsts tiek izmantots zirgu uzturēšanai.

Pašvaldība atgādina: viena mēneša laikā pēc projekta īstenošanas organizāciju pienākums ir iesniegt atskaiti par izdevumiem. Daugavpils dome aicina to darīt savlaicīgi.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

