Daugavpils mikrorajonu iedzīvotājiem pieejamas saistošas grāmatas par audzināšanu un slavenību dzīvi

Jaunumi Kultūra | 6. janvāris 2020 | 17:13

2020. gadā Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēs lasītājiem būs pieejamas divas tematiskas grāmatu kopas no Latgales Centrālās bibliotēkas krājuma – “Audzināsim laimīgus bērnus!” un “Ievērojamu cilvēku dzīve”. Piedāvātā lasāmviela sniegs praktiskus padomus bērnu audzināšanā un iepazīstinās ar ievērojamu, panākumiem bagātu un populāru personu dzīvesstāstiem.

Lai apmierinātu Daugavpils mikrorajonu iedzīvotāju pieprasījumu pēc svaigiem, aktuāliem un saturiski saistošiem nozaru literatūras izdevumiem latviešu un krievu valodā, Latgales Centrālā bibliotēka (LCB) jau četrus gadus veido tematiskas grāmatu kopas, kas tiek piedāvātas LCB filiālēs gan darbam uz vietas, gan lasīšanai mājās. 2020. gadā filiāļu lasītājiem sagatavotas divas tematiskas literatūras izlases par bērnu audzināšanu un slavenību dzīvi. Abas grāmatu kopas visa gada garumā būs secīgi pieejamas visās sešās LCB filiālēs.

Grāmatu kopā “Audzināsim laimīgus bērnus!” ietvertas 20 grāmatas, kas sniedz praktiskus padomus par dažādiem aktuāliem bērnu aprūpes, audzināšanas un izglītošanas jautājumiem: kā sagatavot atvasi bērnudārzam bez asarām un liekiem pārdzīvojumiem? kā panākt, lai bērns mācītos ar prieku? kā organizēt audzināšanas procesu, lai bērns izaugtu gudrs un laimīgs? Grāmatu autori piedāvā unikālas, praksē pārbaudītas audzināšanas metodes, kā arī praktiskus padomus vecākiem, kā turpināt dzīvot pilnvērtīgi un laimīgi, kad ģimenē ienāk bērns.

Grāmatu kopa “Audzināsim laimīgus bērnus!” 2020. gadā būs pieejama:

no 07.01. līdz 28.02. – Pārdaugavas bibliotēkā (Komunālajā ielā 2);

no 03.03. līdz 30.04. – Jaunbūves bibliotēkā (18. novembra ielā 161);

no 05.05. līdz 30.06. – Piekrastes bibliotēkā (Aveņu ielā 40);

no 01.07. līdz 28.08. – Ceriņu bibliotēkā (Lauska ielā 16);

no 01.09. līdz 30.10. – Gaismas bibliotēkā (Gaismas ielā 9);

no 01.12. līdz 29.12. – Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” (Mihoelsa ielā 58).

Savukārt grāmatu kopā “Ievērojamu cilvēku dzīve” atlasītas 20 grāmatas, kas iepazīstina ar Latvijā un pasaulē populāru aktieru, dziedātāju, mūziķu, ārstu, izgudrotāju un zinātnieku dzīvesstāstiem. Izlasē ietvertās biogrāfijas vēsta par slavenību personības veidošanos un izaugsmi, pārvarētajām grūtībām un likstām, kā arī nozīmīgākajiem pieturas punktiem ceļā uz panākumiem un atpazīstamību savā darbības jomā.

Grāmatu kopa “Ievērojamu cilvēku dzīve” būs pieejama:

no 07.01. līdz 28.02. – Jaunbūves bibliotēkā (18. novembra ielā 161);

no 03.03. līdz 30.04. – Piekrastes bibliotēkā (Aveņu ielā 40);

no 05.05. līdz 30.06. – Pārdaugavas bibliotēkā (Komunālajā ielā 2);

no 01.07. līdz 28.08. – Gaismas bibliotēkā (Gaismas ielā 9);

no 01.09. līdz 30.10. – Ceriņu bibliotēkā (Lauska ielā 16);

no 03.11. līdz 27.11. – Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” (Mihoelsa ielā 58).

Lasiet, uzziniet, vērtējiet!

Informāciju sagatavoja:

Latgales Centrālās bibliotēkas

Lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja

Inese Vaivare

654 26422

inese.vaivare@lcb.lv

www.facebook.com/lcb.lv

Daugavpils