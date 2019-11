Robotikas nodarbības tagad arī Daugavpils mikrorajonos

Jaunumi Sabiedrība | 11. novembris 2019 | 18:30

No šī gada novembra līdz 2020. gada februārim Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs piedāvā bezmaksas robotikas nodarbību programmu 8-12 gadus veciem bērniem arī divās Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēs – Ceriņu bibliotēkā un Gaismas bibliotēkā –, padarot šo pakalpojumu pieejamāku Ķīmijas un Ruģeļu mikrorajonu iedzīvotājiem.

Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centra piedāvātā bezmaksas iespēja apgūt robotikas pamatus ietver sešu nodarbību ciklu. Tas paredzēts 8-12 gadus veciem bērniem bez priekšzināšanām. Nodarbības tiek organizētas grupās, vietu skaits – ierobežots.

Nodarbību laikā notiek darbs ar LEGO® Mindstorms® EV3 robotu konstruktoru komplektiem, dalībniekiem apgūstot gan robota konstruēšanu, gan programmēšanu. Pildot dažādus uzdevumus un iemācoties izmantot robotam pievienotos sensorus, bērni pilnveido prasmi sadarboties un risināt problēmas, attīsta loģisko un radošo domāšanu.

Šobrīd Ceriņu bibliotēkā nodarbības uzsākusi 1. pilotgrupa. Paralēli notiek dalībnieku uzņemšana nākamajās grupās, kas mācīsies divreiz nedēļā – trešdienās un ceturtdienās no plkst. 16.00 līdz 17.30 pēc šāda grafika:

no 27. novembra līdz 12. decembrim 2. grupa Ceriņu bibliotēkā;

no 8. janvāra līdz 23. janvārim 1. grupa Gaismas bibliotēkā;

no 29. janvāra līdz 13. februārim 2. grupa Gaismas bibliotēkā.

Interesenti, kuri vēlas pieteikties šīm nodarbībām, aicināti vērsties Ceriņu vai Gaismas bibliotēkā, zvanot uz attiecīgās bibliotēkas kontakttālruni. Pēc pieteikšanās bibliotekāri ar katru interesentu sazināsies individuāli, lai paziņotu, kurā grupā dalībnieks ieskaitīts. Lūgums neatlikt pieteikšanos uz pēdējo brīdi, jo vietu skaits grupās ir ierobežots. Visas nodarbības tiek piedāvātas bez maksas, taču nepieciešama bērna reģistrācija par bibliotēkas lietotāju.

Aicinām bērnus izmantot iespēju iepazīt aizraujošo un izglītojošo LEGO robotu pasauli tiešā dzīvesvietas tuvumā.

Informāciju sagatavoja:

Latgales Centrālās bibliotēkas

Ģimenes digitālo aktivitāšu centra vadītāja

Aiga Vihmane-Semjonova

654 49090

aiga.vihmane@lcb.lv

www.facebook.com/digicentrs/

Daugavpils