Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā turpinās simtgades svinības

Jaunumi Kultūra | 30. oktobris 2019 | 20:27

Ieskandinot Latvijas valsts svētkus, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs aicina apmeklēt izstādi “Par Latviju!”. Svinīgais izstādes atklāšanas pasākums muzejā notiks 1. novembrī plkst. 15.00.

Izstāde “Par Latviju!” veltīta Latvijas Neatkarības kara, Latvijas armijas un Valsts robežsardzes simtgadei. Izstāde tapusi sadarbībā ar Valsts robežsardzes koledžu. Tajā apskatāmas Latvijas Republikas militāro struktūrvienību krūšu nozīmes no Leonarda Doņika privātkolekcijas un Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma.

Pulkvedis Leonards Doņikis no 2005. līdz 2008. gadam vadīja Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldi. Ar dažādu priekšmetu kolekcionēšanu viņš aizrāvies jau bērnībā, bet par pašreizējās kolekcijas atskaites punktu Leonards uzskata 1996. gadā saņemto Aizsardzības ministrijas apbalvojumu. Laika gaitā nozīmju klāsts tika papildināts ar jauniem ieguvumiem, un pašreiz to skaits sasniedz gandrīz sešus simtus un aptver Latvijas Republikas militāro un militarizēto struktūrvienību reprezentācijas, krūšu nozīmes un to miniatūras.

Izstādē “Par Latviju!” apskatāmas 386 krūšu nozīmes. Nozīmes attiecināmas gan uz vēstures periodu no 1916. gada līdz 1941. gadam, gan uz periodu pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas – no 1990. gada līdz mūsdienām. Izstādes apmeklētāji varēs aplūkot ļoti retas pirmskara krūšu nozīmes – Troickas latviešu strēlnieku pulka, Latgales artilērijas pulka, 3. Jelgavas kājnieku pulka, Daugavpils apriņķa aizsargu pulka krūšu nozīmes, kā arī mūsdienu Latvijas armijas struktūrvienību un Valsts robežsardzes krūšu nozīmes.

Savukārt, no Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma izstādē “Par Latviju!” eksponēti Latvijas armijas 12. Bauskas kājnieku pulka virsnieka vietnieka Augusta Tuima (1903. – 1976.) dokumenti, fotogrāfijas, karavīra sega un apbalvojumi. Tos 2014. gadā muzejam uzdāvināja viņa meita Ausma Vilsone no ASV. Bet, lai apmeklētāji gūtu pilnīgāku izpratni par apbalvojumiem un to nozīmi, Valsts robežsardzes koledža izstādei sagatavojusi informatīvus plakātus.

Izstādes “Par Latviju!” atklāšanas pasākums Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā notiks 1. novembrī plkst. 15.00, un tā būs apskatāma līdz pat 2020. gada 2. februārim.

Gunta Ločmele

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja

sabiedrisko attiecību speciāliste

gunta.locmele@daugavpils.lv

tālr.: 20203713, 26114003

www.dnmm.lv

Daugavpils