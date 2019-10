Latgales SEZ darbojas jauns uzņēmums

Jaunumi Sabiedrība | 24. oktobris 2019 | 19:06

Pirms dažiem mēnešiem Daugavpilī, Spaļu ielā, tika atklāts jauns liels miltu izstrādājumu - sausmaizīšu un grauzdiņu- ražošanas cehs. Investīcijas, kas tika veiktas uzņēmuma SIA "Max Bakery" attīstībai, ļāva tam iestāties Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā un saņemt vairākus nodokļu atvieglojumus. Pateicoties 80% atlaidei uzņēmuma ienākuma nodoklim un nekustamā īpašuma nodoklim, tagad firma atrodas izdevīgā finansiālā stāvoklī.

Lai iekļūtu SEZ, uzņēmums investēja ražošanas telpās, ierīcēs un objekta remontā, kas iepriekš tika izmantots kā noliktava. Lai arī sākotnēji bija plānots radīt apmēram 40 jaunas darba vietas, šobrīd uzņēmumā strādā jau 50 cilvēki. Uzņēmums strādā uz eksportu - galvenais noieta tirgus ir Dānija un Zviedrija.

Jauno cehu var uzskatīt par interesantu izņēmumu, jo parasts pārtikas uzņēmums nevar pretendēt uz SEZ statusu – lai to dabūtu, tam jāatbilst noteiktiem kritērijiem, ieskaitot gatavā produkta specifiku. Tomēr tas tikai vēlreiz pierāda to, ka rūpīga prasību un dokumentācijas izpēte sniedz reālu atvieglojumu uzņēmējdarbībai. Turklāt no tā gūst labumu ne tikai uzņēmēji un viņu darbinieki, bet arī tie, kas ir iesaistīti investīciju realizācijas procesā, piemēram, celtnieki.

Sīkāku informāciju par Latgales SEZ iespējām var iegūt Latgales plānošanas reģiona vietnē www.lpr.gov.lv vai vēršoties personīgi Saules ielā 15, kā arī filiālēs Rīgā, Rēzeknē un Balvos.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

Daugavpils