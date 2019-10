Līdz 31.oktobrim Daugavpilī turpinās Zaļās masas savākšanas akcija

Jaunumi Sabiedrība | 23. oktobris 2019 | 19:18

Jau piecu gadu garumā rudenī un pavasarī Daugavpilī tiek rīkotas Zaļās masas savākšanas akcijas. Desmit dienu laikā privātā sektora iedzīvotāji var pilnīgi bez maksas atbrīvoties no sabirušajām lapām, nozāģētajiem krūmu un koku zariem un citiem bioloģiski noārdāmiem atkritumiem, kas radušies piemājas teritorijas uzkopšanas laikā. Šī gada rudens akcija sākās 21.oktobrī un turpināsies līdz 31.oktobrim.

Liela tilpuma konteineri uzstādīti desmit vietās dažādos pilsētas mikrorajonos. Informācija par konteineru atrašanās vietām pieejama pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv .

Daugavpils Komunālas saimniecības pārvaldes speciālisti regulāri apseko zaļās masas savākšanas vietas un operatīvi izved savāktos noārdāmos atkritumus uz poligonu Demenē. Akcijas rīkotāji norāda, ka pakalpojums ir ļoti pieprasīts iedzīvotāju vidū: pirmajā dienā daži no konteineriem bija piepildīti jau pāris stundu laikā.

Viens no akcijas stingriem nosacījumiem ir tāds, ka tvertnēs drīkst izmest tikai zaļo masu. Tos ir stingri aizliegts izmantot, lai tiktu vaļā no sadzīves atkritumiem un būvgružiem. Pirms pieciem gadiem, kad akcija tikko bija iesākta, šādu gadījumu bija samērā daudz. Laika gaitā iedzīvotāji kļuvuši daudz apzinīgāki.

Pateicoties mobilo videokameru izmantošanai pie zaļās masas konteineriem, Pašvaldības policija 2018.gada pavasarī par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu sastādījusi 17 administratīvā pārkāpuma protokolus. Tā paša gada rudenī fiksēti vien 3, bet 2019.gada pavasarī – 2 analoģiski pārkāpumi. Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75.panta 1.daļu, par to paredzēts naudas sods fiziskajām personām no 70 līdz 1 000 euro, bet juridiskajām personām — no 280 līdz 2 100 euro.

Zaļās masas savākšanas akcijas iecerēts rīkot arī turpmāk. Ar ierosinājumiem par konteineru izvietošanas vietām var griezties Daugavpils Komunālās saimniecības pārvaldē Saules ielā 5a, tālr.nr. 654 76480. Tie tiks izskatīti un ņemti vērā, plānojot konteineru izvietojumu nākamajās akcijās.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

Daugavpils