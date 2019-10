Slēgts Stacijas ielas posms

Jaunumi Sabiedrība | 22. oktobris 2019 | 19:35

AS “Daugavpils satiksme” informē, ka remontdarbu laikā Stacijas ielā, posmā no Sakņu ielas līdz Kandavas ielai, no š.g. 21. oktobra plkst. 09.00 līdz š.g. 26. oktobrim tiks pārtraukta jebkāda transporta kustība.

Šeit norit tramvaju sliežu rekonstrukcijas darbi. Šajā posmā ir pārtraukta tramvaja maršruta Nr. 1 kustība un uz nedēļu mainās arī pilsētas autobusu maršruti.

Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

