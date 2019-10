Šķirošana palīdz novērst atkritumu izvešanas tarifa kāpumu

Jaunumi Sabiedrība | 22. oktobris 2019 | 19:22

SIA „AADSO” jau divu gadu garumā veiksmīgi nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu Daugavpilī. Viens no uzņēmuma darbības pamatvirzieniem ir atkritumu šķirošana. Tieši pirms gada sāka darboties specializētā automašīna sašķiroto atkritumu savākšanai, kas ir kļuvusi par „zaļās domāšana” simbolu mūsu pilsētā.

Pašlaik Daugavpilī ir apmēram 100 vietas, kur izvietoti konteineri sašķirotajiem sadzīves atkritumiem (iepakojumam, stiklam, PET pudelēm). Lai gan sākotnēji ne visiem pilsētniekiem bijusi skaidra izpratne par to, kāda veida atkritumiem ir paredzēts katrs konteineru veids, divu gadu laikā situācija ir ievērojami uzlabojusies. To veicina gan SIA „AADSO” rīkotās sabiedrības informēšanas kampaņas, gan tādi pasākumi, kā caurspīdīgo metāla konteineru uzstādīšana.

Atšķirībā no daudzām citām pašvaldībām, Daugavpilī maksa par sašķiroto atkritumu savākšanas organizēšanu iekasēta netiek. Turklāt, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas metodiku, jo lielāks ir uzņēmuma ienākums no atkritumu šķirošanas, jo mazāks ir tarifs par to izvešanu – to nosaka dabas resursu nodoklis. Pašlaik tas ir 43 eiro par tonnu, bet nākamgad tam jāpieaug līdz 50 eiro par tonnu. Sakarā ar to gaidāms neliels tarifa kāpums.

Pašlaik valdības līmenī tiek risināts jautājums par depozīta sistēmas ieviešanu šķirojamiem atkritumiem: visu izmēru un krāsu PET pudelēm, stikla pudelēm un skārda iepakojumam (piemēram, atspirdzinošo dzērienu bundžām). Lai gan šī sistēma paredz atalgojumu visiem, kas nodos iepriekš minētos atkritumus, tas veicinās arī cenu kāpumu vairākām preču grupām. Depozītu sistēmas ieviešana varēs ietekmēs arī atkritumu izvešanas tarifu. Galīga skaidrība tiks ieviesta pēc jauninājumu pieņemšanas Saeimā.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

Daugavpils