Būtiskas izmaiņas laika apstākļos Latvijā iespējamas tikai mēneša beigās

18. oktobris 2019

Vēl tuvāko nedēļu laika apstākļi Latvijā būtiski nemainīsies, gaisa temperatūras ievērojama pazemināšanās iespējama tikai oktobra pēdējās dienās, liecina prognozes.

Šajās brīvdienās un visu nākamo darba nedēļu valdošie būs dienvidu un rietumu vēji, kas pie mums gādās par siltu, bet bieži mitru laiku.

Brīvdienās siltākais laiks gaidāms Latgalē, kur temperatūra sasniegs +16..+17 grādus, bet pārējā valstī +12..+15 grādus, savukārt naktī gaiss atdzisīs līdz +7..+13 grādiem. Sestdien biežāk uzspīdēs saule, bet svētdiena būs pārsvarā apmākusies, taču neliels lietus vietām gaidāms abās brīvdienās.

Tā kā pūtīs lēns vējš, naktīs un no rītiem veidosies migla, plašāka tā būs svētdienas rītā.

Nākamnedēļ laiks būtiski nemainīsies, no trešdienas varētu kļūt par dažiem grādiem vēsāks, bet lielākas pārmaiņas laika apstākļos iespējamas, sākot no 26., 27. oktobra, kad mūsu reģionā varētu ieplūst arktiska gaisa masa no Skandināvijas puses. Šādā gadījumā kļūtu gan krietni vēsāks, gan snigtu.

