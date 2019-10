Rudens brīvlaikā skolēnus aicina iepazīt Daugavpili

Jaunumi Kultūra | 14. oktobris 2019 | 18:22

Tuvojoties skolēnu rudens brīvlaikam, Daugavpils Novadpētniecības muzejs un Daugavpils Māla mākslas centrs aicina iepazīt Daugavpils vēsturi, kā arī piedalīties interaktīvās programmās un meistardarbnīcās.

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs ir viens no vecākajiem muzejiem Latgalē. Muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā apmeklētājiem ir iespēja Daugavpili un pilsētas apkaimi dažādos vēsturiskajos laika posmos, savukārt mainīgajās ekspozīcijās apmeklētājiem tiek piedāvātas dažādas mākslas izstādes. Muzeja ekspozīciju var iepazīt arī apmeklējot tematiskās ekskursijas. Apmeklētāju grupām muzeja gidu pavadībā ir iespēja iepazīt arī Daugavpils vēsturisko centru, Rīgas ielu, Dinaburgas cietoksni, Baznīcu kalnu, kā arī doties ekskursijā pa pilsētu ar tramvaju.

Lai veicinātu vēstures mācību priekšmeta apguvi, muzeja speciālisti skolēniem piedāvā tematiskās lekcijas. Savukārt, aktīvi līdzdarboties un gūt jaunas prasmes skolēni var, apmeklējot dažādas interaktīvās programmas. Jau no 15. oktobra Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā pieejama jauna interaktīvā programma “Vecās fotogrāfijās stāsts”, kurā skolēniem būs iespēja uzzināt, kādu fototehniku izmantoja pirms 150 gadiem un iemācīties radīt fotogrāfijas bez fotoaparāta.

Sīkāka informācija par muzeja piedāvājumu un maksas pakalpojumiem pieejama www.dnmm.lv. Pieteikties ekskursijām, lekcijām un dalībai interaktīvajās programmās var zvanot pa tālr. 654 24155, 20203713 vai rakstot uz e-pastu gunta.locmele@daugavpils.lv

Daugavpils Māla mākslas centrs, ir viens no spilgtākajiem kreatīvā tūrisma objektiem Daugavpilī. Te tiek rīkotas profesionālu keramiķu meistarklases, kurās interesenti var apgūt tradicionālā amata prasmes. Māla mākslas centrā regulāri tiek organizētas dažādas izstādes. Jau no 18. oktobra centrā būs apskatāma Latgales mākslinieku izstāde “Rezolūcija”, kurā apkopoti gan Daugavpils, gan citu Latgales reģiona mākslinieku darbi dažādās tehnikās un žanros.

Māla mākslas centrā var apskatīt pastāvīgo keramikas ekspozīciju un katru trešdienu no plkst. 12.00 līdz 14.00 vērot meistaru paraugdemonstrējumus keramikas meistarklasēs. Ceturtdienās no plkst. 16.00 līdz 18.00 tiek piedāvātas keramikas meistardarbnīcas gan bērniem, gan pieaugušajiem. Daugavpils Māla mākslas centrs apmeklētājiem atvērts no trešdienas līdz svētdienai. Pieteikties ekskursijām un dalībai meistarklasēs var zvanot pa tālr. 654 25302.

Gunta Ločmele

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja

Sabiedrisko attiecību speciāliste

gunta.locmele@daugavpils.lv

t: 20203713; 26114003

