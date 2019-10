KNAB aizturējis bijušo Daugavpils mēru Eigimu.

Jaunumi Politika | 9. oktobris 2019 | 19:22

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) trešdien, 9.oktobrī, aizturējis bijušo Daugavpils mēru Rihardu Eigimu (Mūsu partija), liecina LTV Ziņu dienesta rīcībā esošā informācija.

Eigima telefons patlaban ir izslēgts. Eigima advokāts Juris Dzelme LTV norādīja, ka neko par aizturēšanu nezinot.

Savukārt KNAB trešdien paziņoja, ka 9.oktobrī iepriekš uzsākta kriminālprocesa ietvaros veicis “neatliekamās procesuālās darbības, tai skaitā ne mazāk kā piecas sankcionētas kratīšanas”.

Portāls „Grani.lv” vēsta, ka kratīšana notikusi arī Eigima mājās.

Kriminālprocess uzsākts šī gada 25. septembrī par kukuļdošanu, kukuļņemšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa vai valsts amatpersona, kas ieņem atbildīgu stāvokli, vai ja kukulis pieņemts pēc tā izspiešanas, kā arī par noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu.

KNAB aizturējis bijušo Daugavpils mēru EigimuJānis Kincis

Krimināllietas materiāli satur ziņas par to, ka Daugavpils domes amatpersona laika posmā no 2018. gada janvāra līdz 2018. gada augustam, iespējams, pieņēma kukuļus ne mazāk kā 6000 eiro apmērā no uzņēmuma pārstāvja par atbalsta sniegšanu Daugavpils iepirkuma procedūrās, kā arī veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, informēja KNAB.

Daugavpils vietējo ziņu portāls “Gorod.lv” ziņoja, ka KNAB sācis kriminālprocesu par kukuļņemšanu un noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu pašvaldības iepirkumos 2018. gadā un šajā lietā figurē Eigims. Lieta esot saistīta ar skolu pusdienu iepirkumiem 13. un 17. skolai, kur tiesības uz pakalpojumu sniegšanu ieguva uzņēmums “Latgales Optima”, ziņoja “Gorod.lv”.

Atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja sniegtajai informācijai šī firma regulāri uzvarējusi pašvaldības izsludinātajos iepirkumos.

Eigima partijas biedrs Aivars Zdanovskis ir neizpratnē, kādēļ saistībā ar šo iepirkumu kādam būtu jāpiedāvā vai jāņem kukulis.

“Godīgi sakot, esmu šokā,” atzina Zdanovskis, norādot, ka ir šokēts par jaunumiem. Iepirkums par ēdināšanu divās skolās ticis slēgts uz diviem gadiem. Iepirkums apstiprināts domē, un prasītās cenas bijušas tik niecīgas, ka deputāts pabrīnījies, kā par tādām cenām vispār var paēdināt.

Savukārt Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš no “Saskaņas” ir gandarīts par KNAB darbu un uzdevis pārbaudīt konkrētos līgumus par ēdināšanu.

„No Daugavpils domes puses vēlos uzsvērt, ka esam gandarīti par KNAB darbu uzdevumu augstumos. Eigima kunga reputācija jau ilgāku laiku radīja šaubas par godprātību. Esam priecīgi, ka pašreiz Eigima kungam nav nekāda veida ietekmes Daugavpils domē,” sacīja Elksniņš.

“No savas puses esmu uzdevis veikt dienesta pārbaudi attiecībā uz šiem konkrētajiem iepirkumiem un pārbaudīt noslēgto līgumu tiesiskumu.

Daugavpils pilsētas dome ir iesniegusi KNAB amatpersonām visus nepieciešamos dokumentus, lai atklātu šo noziedzīgo nodarījumu,” klāstīja Elksniņš.

KNAB informēja, ka šobrīd aizturētas divas personas – amatpersona un fiziska persona. Par piemērojamiem drošības līdzekļiem procesa virzītājs lems 48 stundu laikā.

Izmeklēšanas interesēs detalizētu informāciju par kriminālprocesu KNAB šobrīd nevar sniegt.

KNAB norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

KNAB jau pērn gada nogalē izrādījis interesi par Eigimu – toreiz Daugavpils kukuļošanas lietā KNAB kratīšanas notikušas arī Eigima dzīvesvietā un viņa viesnīcā “Garden”, ziņoja LTV raidījums “De facto”. Arī pašu Eigimu KNAB toreiz aicinājis uz domi un aizturējis. Toreiz iztaujāts mēra pirmais vietnieks Igors Prelatovs, kuram noteikts liecinieka statuss.

Šī interese bija saistīta ar lietu par iespējamo kukuļa pieprasīšanu 10 000 eiro apmērā no būvfirmas “Modus Būve” apmaiņā pret tai dotu iespēju atjaunot divas skolas. Eigims toreiz paziņoja, ka kukuli nav nedz pieprasījis, nedz saņēmis.

