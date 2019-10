“Baltkrievu gadatirgū” notika jautrās svinības

Jaunumi Kultūra | 9. oktobris 2019 | 09:20

2019.gada 4.oktobrī Daugavpils Kultūras pils pārpildītajā zālē notika IX Starptautiskais tautas kultūras festivāls “Baltkrievu gadatirgus Daugavpilī”, kurā piedalījās radošie baltkrievu kolektīvi un dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas. Kultūras forums notika Daugavpils Baltkrievu kultūras centra (BKC) 20.gadadienas zīmē, savukārt galā koncerta tēma bija jautrais pagalmiņš!

Jau tradicionāli Starptautiskais tautas kultūras festivāls “Baltkrievu gadatirgus Daugavpilī” notiek rudenī, kad ir novākta raža un tiek rīkoti gadatirgi. Deviņu gadu laikā festivāls, kura mērķis ir kultūras mantojuma un tautas tradīciju saglabāšana un popularizēšana, mantoja pozitīvu tēlu un nopelnīja autoritāti no saviem senajiem mākslas cienītājiem. Tieši tāpēc, vēl ilgi pirms galā koncerta sākuma, Kultūras pils foajē bija ļaužu pilna un visi pulcējās pie prezentāciju galdiem. Katrs varēja atrast sev tīkamāko nodarbi. Amatnieces no Braslavas (Baltkrievija) demonstrēja baltkrievu dekoratīvi lietišķās mākslas izstrādājumus un mācīja kā tos izgatavot; blakus vietējās saimnieces skaļi reklamēja izaudzētās rudens veltes un pašu radītas marinādes, salātus un ievārījumus. Apmeklētājs, kurš atnesa grāmatu baltkrievu valodā vai par Baltkrieviju, saņēma festivāla suvenīru “Laimes pogu” un turpat varēja iepazīties ar reklāmas un tūrisma bukletiem par Baltkrieviju. Mazie apmeklētāji iedvesmojoši nodarbojās ar baltkrievu vicinanku (papīra aplikācija), līmēja un zīmēja atklātnes un veidoja lelles – talismanus. Bet dejotmīļiem otrā stāva foajē notika baltkrievu tautas deju meistarklase.

Iepriekš saņemot pozitīvo lādiņu un noskaņojumu, skatītāji piepildīja Kultūras pils zāli un iedziļinājās pasākuma svētku atmosfērā, kuru atklāja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, atzīmējot to, ka baltkrievu kultūra Daugavpilī zied, plaukst un attīstās, pateicās BKC par aktīvu darbību pilsētas pozitīva tēla veidošanā.

Baltkrievijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā Vasīlijs Markovičs uzsvēra, ka viena no aktīvākajām baltkrievu diasporām Latvijā atrodas tieši Daugavpilī, kur sadarbībā strādā BKC un biedrība “Uzdim”, ir svētdienas skola. V.Markovičs pasniedza BKC vadītājai un biedrības “Uzdim” priekšsēdētājai Žannai Romanovskai medaļu “Baltkrievijas diplomātiskā dienesta 100 gadi” no Baltkrievijas Republikas ārlietu ministrijas un ministra Vladimira Makeja.

“Tas ir visas BKC profesionālās komandas un lielās sabiedriskās organizācijas “Uzdim” apbalvojums, aktīva, daudzpusīga darba, ko mēs darām tautas diplomātijas veidā baltkrievu kultūras saglabāšanā un popularizēšanā Latvijā, Baltkrievijas augsts novērtējums”, - pateicās Ž.Romanovska.

Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsuls Daugavpilī Vladimirs Klimovs savā uzrunā iezīmēja “Daugavpils gadatirgus” popularitāti, kas ar katru gadu piesaista vēl vairāk skatītāju un dalībnieku, tātad, forumam ir nākotne.

Savukārt, Krievijas Federācijas Ģenerālkonsulāta Daugavpilī atašejs Vladislavs Balakins izteica labus vēlējumus festivālam, atzīmējot, ka “mūs apvieno vairākas lietas”.

Spilgts teatralizēti-muzikālais priekšnesums ir sācies! Visi BKC radošie kolektīvi: tautas dziesmu ansamblis “Kupaļinka”, deju ansamblis “Ļanok”, kora kapella “Spadčina”, vokāli instrumentālais ansamblis “Praļeski”, bērnu studija “Skārbnīca” prezentēja dziesmas un dejas, kas mijās ar amatierteātra studijas “Pauļinka” mazajiem humoristiskajiem iestudējumiem.

Vēlāk Latgales baltkrievu amatieru kolektīvu stafeti: ansamblis “Uzori” no Līvāniem, “Zaviruja” no Jēkabpils, “Rjabinuška” no Preiļiem, “Tautas studija” no Dagdas, pārņēma Baltijas viesi – gadatirgu pastāvīgais dalībnieks Sergejs Šabadalovs no Visaginas (Lietuva) un duets “Spadki” no Igaunijas, kas festivālā uzstājās pirmo reizi un iekaroja zāli ar savu a-cappella dziedājumu.

Īpaši spilgtas krāsas festivāla daudzkrāsainajā vainagā iepina vecie draugi no Baltkrievijas: trio Darja Ščuka, Jevģēnija Ščuka un Igorjs Mjetla no Mioriem, pazīstamo kolektīvu “Kņažič” un “Polockij zvjaz” mākslinieki no vēsturiskās Polockas ar savām aizraujošajām, autentiskajām dziesmām un dziedāšanu baltkrievu dūdas pavadījumā.

Un protams, jau no iepriekšējā festivāla, skatītāju iemīļotais vokāli-horeogrāfiskais ansamblis “Komariki” no Novopolockas; tas ir spilgts, skanīgs, autentisks kolektīvs, kurš prot aizraut jebkuru skatītāju, un tas pilnīgi atspoguļo savu nosaukumu. “Komariku” mākslas priekšnesumi ienes īpašu nacionālo kolorītu jebkurā programmā. Zāle regulāri uzsprāga ar skatītāju skaļajiem aplausiem un kliedzieniem “Bravo” pēc aizraujošām dejām un jauno talantīgo mākslinieku skanīgām balsīm, kas burtiski lidoja pa skatuvi.

Koncerta divas stundas paskrēja vienā mirklī. Bet skatītāji gribēja turpinājumu; viņi vēl ilgi neļāva aiziet māksliniekiem, stāvot kājās dziedāja līdzi dziesmu “Baltkrievu māja” (Staņislava Volodjko vārdi, Aleksandra Rudza mūzika), kas pēc tradīcijas tiek izpildīta galā koncerta finālā. Mūzikas, dziesmu, deju gadatirgus-festivāls noslēdzies. Tas deva iespēju ieraudzīt vairākas tautas tradīcijas un vērtības, kas daudzām pasaules tautām ir jau pazaudētās.

Festivāla “Baltkrievu gadatirgus Daugavpilī” ietvaros Baltkrievu kultūras centrā 5.oktobrī notika Veltas Loces gleznu izstādes “Dzimtās zemes mīļie tēli” atklāšanas pasākums (tā ir apskatāma līdz 30.novembrim) un mūzikas diska “Lai visi būtu laimīgi uz Zemes” prezentācija ar dzejnieka Staņislava Volodjko dziesmu vārdiem solista Sergeja Šabodalova (Visaginas) izpildījumā.

Nākamais gadatirgus būs jubilejas – desmitais pēc skaita, un organizatori cer, ka tas apvienos Baltijas reģiona baltkrievu amatierkolektīvus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Krievijas, ka arī Baltkrievijas. Tēma – talka, tas ir kopējais radošais darbs, pateicoties kuram “Baltkrievu gadatirgus Daugavpilī” no kopkoncerta pārvērtās zīmola festivālā.

