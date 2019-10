“Praļeski” uzstājās baltkrievu dziesmu festivālā Šaļčiņinkos

Jaunumi Kultūra | 1. oktobris 2019 | 21:10

2019.gada 28.septembrī nelielajā pilsētā Šaļčiņinkos, netālu no Lietuvas – Baltkrievijas robežas, notika 23.Baltkrievu dziesmu svētki, kuri tradicionāli pulcēja baltkrievu biedrību vokālos kolektīvus no Lietuvas, kā arī no Latvijas un Baltkrievijas. Uz festivālu tika aicināts Daugavpils Baltkrievu kultūras centra ansamblis “Praļeski”.

Baltkrievu dziesmu svētkus organizē Lietuvas baltkrievu sabiedrisko organizāciju apvienība ar Kultūras Ministrijas, pašvaldību un Baltkrievijas Republikas vēstniecības Lietuvā atbalstu. Dziesmu forums tiek organizēts ar rotācijas nosacījumiem un katru gadu festivāls tiek rīkots citā pilsētā, kurā aktīvi strādā baltkrievu biedrība. No Visaginas stafeti pārņēma Šaļčiņinki, pilsēta, kurā pirmo reizi notika Lietuvas baltkrievu festivāls.

Baltkrievu dziesmu svētki sākās ar gleznu izstādes atklāšanu. Izstādes tēmā atspoguļojās pilsēta Lida un tās apkārtnes sakrālā arhitektūra un dabas skaistums.

Festivāla dalībniekus sveica Lietuvas baltkrievu sabiedrisko organizāciju priekšsēdētājs Nikolajs Logvins, Baltkrievijas Republikas vēstnieks Lietuvā Valērijs Baranovskis, Šaļčiņinku pilsētas pašvaldība. Daugavpils Baltkrievu kultūras centra un baltkrievu kultūrizglītības biedrības “Uzdim” priekšsēdētāja Žanna Romanovska savā apsveikuma runā atzīmēja Lietuvas baltkrievu dziesmu festivāla unikalitāti, to analoga nav nekur citur Baltijā.

Tālāk turpinājās dziesmu virpulis – uz skatuves uzstājās baltkrievu ansambļi no Šaļčiņinkiem, Visaginas, Klaipēdas, solisti no Visaginas, Viļņas un Minskas. Daugavpils “Praļeski” dziedāja tautas dziesmu “Ой, хацела ж мяне маць” un latviešu autordziesmu “Nekur nav tik labi, kā mājas”, Staņislava Volodjko tulkojumā baltkrievu valodā.

Ansambļa vadītāja Anastasija Lukašenoka atzīmēja, ka “Praļeski” uzsāka savu radošo sezonu ar izbraucienu un tikšanos ar seniem lietuviešu draugiem, savukārt, pēc festivāla “Baltkrievu gadatirgus Daugavpilī” kolektīvs gatavosies savam pirmajam jubilejas koncertam.

Baltkrievijas Rakstnieku savienības loceklis Staņislavs Volodjko lasīja savu dzeju. Festivāla dalībnieki un skatītāji saņēma lielisko dāvanu – ansambļa “Pinskaja šļahta” un Pinskas mākslas koledžas (Baltkrievija) priekšnesums. Jautras dejas nomainīja muzikālās kompozīcijas un dziesmas, kuras vieno cilvēkus, pilsētas un valstis.



Baltkrievu kultūras centrs