Šonedēļ Daugavpils teātrī notiks pirmizrāde absurdam iestudējumam „Cilvēks no Podoļskas”

1. oktobris 2019

5. oktobrī plkst.18.00 Daugavpils teātrī notiks pirmizrāde iestudējumam „Cilvēks no Podoļskas” Georgija Surkova režijā. Izrādes pamatā ir krievu dramaturga Dmitrija Daņilova luga „Cilvēks no Podoļskas”, par kuru 2018. gadā autors saņēma „Zelta masku” kategorijā „Labākais dramaturgs”. Izrāde ir krievu valodā.

Jaunietis no nelielas Maskavas piepilsētas Podoļskas pēkšņi tiek aizturēts un nogādāts policijas iecirknī, bez paskaidrojumiem un apsūdzībām. Bet policijas darbinieki nesteidzas viņu atbrīvot un uzsāk dīvainu pratināšanu, kas drīzāk līdzinās erudīcijas pārbaudei vai absurdam psihoterapeitiskam seansam, kura laikā tiek uzdoti savstarpēji nesaistīti un situācijai neatbilstoši jautājumi: „Kāda ir Podoļskas apdzīvotība? Ko tu redzi logā ceļā no mājām uz darbu? Kādā krāsā ir tavas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpas sienas?” Neviļus rodas jautājums, vai tas ir pilnīgs absurds vai biedējoša realitāte?

Izrādē cilvēku no Podoļskas spēlēs aktieris Vadims Bogdanovs, kurš pērn tika nominēts „Spēlmaņu nakts” balvai kategorijā „Gada aktieris”. Luga Vadimu aizrāva uzreiz pēc pirmās iepazīšanās ar to, kas notika vēl pirms bija zināms, ka tā tiks iestudēta Daugavpils teātrī. Tagad liktenis piespēlējis viņam nospēlēt galveno lomu tajā. Runājot par to, kāpēc Daugavpils teātra skatītājiem varētu būt aktuāla izrāde par cilvēku, kurš dzīvo Podoļskā, Vadims Bogdanovs saka:

„Cilvēks no Podoļskas ir katrs no mums – cilvēks no Daugavpils, cilvēks no Rēzeknes, Jelgavas vai pat tālās Gvatemalas. Viņš mīt katrā. Luga liek aizdomāties, kāpēc cilvēkam ir tik sarežģīti ieraudzīt skaistumu sev apkārt un daudz vieglāk to saskatīt kaut kur tālumā. Dzīves lielāko daļu mēs esam neapmierināti ar to, kur un kā mēs dzīvojam, bet viss taču ir atkarīgs no mums pašiem! Ar galvu mēs to, iespējams, saprotam, bet daudz grūtāk ir mainīt savu domāšanas veidu. Kā jau mēs zinām, cilvēks ir slinks radījums. Pievērt acis uz „nepatīkamiem momentiem” nevajag, bet būtiski ir nekoncentrēties tikai uz tiem. Saskatīt skaistumu ap sevi ir jāiemācās, savādāk laime tā arī paliks neaizsniedzama kaut kur tālumā, kur viss ir „labāk” nekā pie mums.”

Iestudējumā „Cilvēks no Podoļskas” piedalās arī aktieri Mihails Samodahovs, Viktors Jancevičs, Māris Korsiets un Daugavpils teātra jaunā aktrise Kristīna Zaharova. Kā scenogrāfe un kostīmu māksliniece Daugavpils teātrī debitēs Sintija Jēkabsone, horeogrāfe – Jana Jacuka. Izrādes skaņu dizainu veidoja Staņislavs Šimanskis, gaismu mākslinieks - Sergejs Vasiļjevs.

Pirmizrāde: 5. oktobrī plkst. 18.00, tuvākās izrādes 6. oktobrī plkst. 17.00 un 23. novembrī plkst. 18.00.

Biļetes - Daugavpils teātra kasē (654 26520), Biļešu paradīze kasēs un internetā www.bilesuparadize.lv.

Iestudējums tapis ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.

