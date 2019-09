Starptautiskā senioru diena Daugavpilī – koncerts, dejas un bezmaksas ieeja muzejos

Jaunumi Sabiedrība | 25. septembris 2019 | 21:20

Starptautiski atzīmējamās dienas statusu 1. oktobrim piešķīra ANO Ģenerālā asambleja, 1991. gadā izsludinot to par Starptautisko senioru dienu. Šīs dienas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību iedzīvotāju novecošanās problēmām, veco ļaužu dzīves grūtībām, vientuļajiem vecajiem cilvēkiem.

Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” kopā ar sadarbības partneriem, Latvijas Sarkanā krusta Daugavpils nodaļu un pilsētas kultūras iestādēm sagatavojusi senioriem virkni pasākumu.

Pēc izveidojušās tradīcijas, 1. oktobrī, Starptautiskajā senioru dienā, Daugavpils pensionāri, uzrādot apliecību, bez maksas varēs apskatīt ekspozīcijas:

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā (Rīgas ielā 8, no plkst. 10.00 līdz 18.00),

Latgales zoodārzā (Vienības ielā 27, no plkst. 10.00 līdz 18.00),

Marka Rotko Mākslas centrā (Mihaila ielā 3, no plkst. 11.00-17.00),

Šmakovkas muzejā (Rīgas ielā 22A, no 11.00 līdz 19.00).

Latgales centrālā bibliotēka atgādina, ka tās pakalpojumi pensionāriem vienmēr ir bijuši un būs bezmaksas.

oktobrī plkst. 13.00 Daugavpils Kultūras pils lielajā zālē (Smilšu ielā 92) notiks Starptautiskajai senioru dienai veltīts svinīgais pasākums un koncerts. Pēc koncerta visi ir laipni gaidītu uzkavēties Kultūras pils foajē, kur spēlēs dzīvā mūzika, seniori varēs padejot un patērzēt pie tējas tases. Ieeja pasākumā ir bezmaksas. Ielūdzam pilsētas seniorus uz pasākumu!

oktobrī Daugavpils domes, Sociālā dienesta un Latvijas Sarkanā krusta Daugavpils nodaļas pārstāvji apsveiks visus Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra klientus un pasniegs viņiem nelielas dāvanas.

Daugavpils dome, Sociālais dienests un Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils nodaļa sveic seniorus Starptautiskajā senioru dienā un aicina interesanti pavadīt svētku dienu!

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciāliste Marina Gorkina.

Daugavpils