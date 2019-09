Skrējēji tiek aicināti uz 54. skrējienu "Daugavpils-Mežciems"

Jaunumi Sports | 20. septembris 2019 | 20:35

Nākamsestdien, 28. septembrī, Daugavpilī norisināsies tradicionālais rudens skrējiens "Daugavpils-Mežciems". Šīm sacensībām ir viena no bagātākajām vēsturēm Latvijas sportā. Šogad tas norisināsies 54. reizi, pulcējot dažādās distancēs gan vietējos skrējējus, gan sportistus no citām pilsētām un valstīm. Gaidāmās sacensības būs īpašas ar to, ka sāksies un noslēgsies nevis pilsētas laukumā, bet gan Daugavpils cietoksnī.

Pieredzējušos skrējējus aicina uz 10 km distanci, savukārt amatieri var izmēģināt savus spēkus “tautas skrējienā”, kura garums ir 5 km. Tādu pašu attālumu, bet daudz mierīgākā tempā, piedāvā pārvarēt nūjotājiem. Savukārt jaunos skrējējus sagaida 200, 700 metru un 2 kilometru distances.

Kā vienmēr, sportisti tiks nodrošināti ar siltu ēdienu un ūdeni, kā arī ar dažādām izklaidēm. Atsevišķs pārsteigums tiek sagatavots jaunākajiem atlētiem, kurus sagaida batuti un jautrie animatori.

Sporta pārvalde atgādina - reģistrējoties līdz 26. septembrim vietnē www.sportlat.lv, dalība sacensībās ir bez maksas. Ja nolemsiet reģistrēties sacensību dienā, jums būs jāsamaksā 20 eiro. Taču tas neattiecas uz bērnu distancēm, kuru popularitāte bieži vien ir atkarīga no laika apstākļiem.

Papildus informācija par skrējienu pieejama mājaslapā www.daugavpilssports.lv, kā arī Daugavpils Sporta pārvaldes Facebook lapā.

