Bibliotēka atzīmē Marka Rotko dzimšanas dienu ar kinētisku viktorīnu

Jaunumi Kultūra | 19. septembris 2019 | 18:26

Sagaidot Daugavpilī dzimušā pasaulslavenā mākslinieka, abstraktā ekspresionisma pamatlicēja Marka Rotko 116. dzimšanas dienu, kas tiks atzīmēta 25. septembrī, Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs ir sagatavojis jaunu kinētisku viktorīnu “Marka Rotko darbi”. Iespēja izspēlēt viktorīnu un pārbaudīt savas zināšanas par dižā novadnieka daiļradi pieejama visiem centra apmeklētājiem no piektdienas, 20. septembra.

Kinētiska viktorīna ir spēle, kas tiek spēlēta, stāvot ekrāna priekšā un spēles vadībai izmantojot rokas kustības, kuras uztver īpaši sensori. Marka Rotko dzimšanas dienu sagaidot, Ģimenes digitālo aktivitāšu centra viktorīnu kolekcija ir papildināta ar īpašu jauninājumu – viktorīnu, kur starp Latvijā un pasaulē zināmu mākslinieku darbiem jāspēj atpazīt Daugavpilī dzimušā abstraktā ekspresionisma meistara veikums. Uzdevumu sarežģī tas, ka starp viktorīnā iekļautajiem Marka Rotko darbiem atrodami arī tādi, kuru kompozīcija jūtami atšķiras no mākslinieka klasiskā daiļrades perioda plaši pazīstamajām gleznām ar diviem trim lieliem krāsu laukumiem.

Viktorīna “Marka Rotko darbi” papildina centra jau esošo viktorīnu kolekciju, kas aptver tādus tematus kā Latgale, Latvija un Lietuva, Daugavpils parki, latviešu rakstnieki u.c. Šīs viktorīnas ir brīvi pieejamas ikvienam apmeklētājam centra darba laikā – no darbdienās no plkst. 11.00 līdz 18.00, sestdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Informāciju sagatavoja:

Latgales Centrālās bibliotēkas

Ģimenes digitālo aktivitāšu centra vadītāja

Aiga Vihmane-Semjonova

65449090

aiga.vihmane@lcb.lv

www.facebook.com/digicentrs/

Daugavpils