Eiropas Mobilitātes nedēļa 2019 Daugavpilī

Jaunumi Sabiedrība | 17. septembris 2019 | 19:55

Šogad no 16. līdz 22. septembrim Daugavpils pilsētas iedzīvotāji tiek aicināti pieņemt dalību Eiropas Mobilitātes nedēļas pasākumos, kuru mērķis ir veicināt sabiedrības informētību par pozitīvo ietekmi pārvietojoties ar riteni un kājām, ar saukli 'Walk with us!' jeb 'Gudrāks solis!

Eiropas Mobilitātes nedēļas 2019 pasākumi Daugavpilī:

20.septembrī, plkst. 07:30-08:30 riteņbraucēju skaitīšana vairākos Daugavpils ielu krustojumos.

20.septembrī, plkst. 16:00-18:00 Vienības laukumā “Diena bez auto” - velo remontdarbnīca, stafete priekš velo braucējiem un skrējriteņiem, Valsts policijas informācija par drošību uz ceļa, kā arī veselīgas uzkodas un interesanta laika pavadīšana.

21.septembrī, plkst. 11:00-13:00 Daugavpils veloparkā, Esplanādē ģimenes ar bērniem tiek aicinātas aktīvi pavadīt Velo rītu ģimenēm. Daugavpils veloparkā tiks izvietotas dažādas stacijas, kur bērniem un viņu vecākiem būs jāpilda dažādi uzdevumi. Atceramies par bērnu drošību-dalībniekiem jābūt ar aizsargķiverēm. Pasākuma laikā būs arī pieejamas aizsargķiveres.

21.septembrī, plkst. 14:00-18:00 veloparkā startēs velo foto orientēšanās “Daugavpils Fotoreiss 2019”. Velo foto orientēšanās laikā komandām būs jāveic aizrautīgi uzdevumi un jāatrod apsleptie objekti Daugavpils pilsētā.

Vairāk informācijas un pasākuma nolikums: https://ej.uz/fotoreiss2019

Vēl visas nedēļas garumā notiks “Fotokonkurss” – pievienojot vienā no sociālajiem tīkliem (Facebook, Instagram, Twitter) bildi ar lokāciju Daugavpils, kā arī mirkļbirkas #arvelouzdarbu un #GudrāksSolis. Labākie darbi saņems videi draudzīgas pārsteiguma balvas.

Pasākumu organizators:

Tūrisma klubs “Sniegpulkstenīte”

https://www.facebook.com/sniegpulkstenite.lv/

Pasākumi tiek rīkoti projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/101 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” ietvaros.

