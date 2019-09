Jaunumi Kultūra | 12. septembris 2019 | 20:57

20. septembrī plkst. 16.00 Marka Rotko 116. gadadienai veltītās izstāžu sezonas svinīgā pasākuma laikā Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā tiks sveikti desmit starptautiski mākslinieki un atklāts 15. starptautiskais glezniecības simpozijs „Mark Rothko 2019”.

Godinot pasaulslavenā mākslinieka Marka Rotko piemiņu un mākslas veikumu, ik gadu septembrī Daugavpils pārtop par radošu tikšanās vietu Latvijas un ārvalstu māksliniekiem, kas atceļo ne vien no Latvijas kaimiņvalstīm, bet arī no dažādiem kontinentiem, lai divu nedēļu laikā strādātu Daugavpils Marka Rotko mākslas centra rezidencēs un radītu unikālus mākslas darbus, iespaidojoties no Marka Rotko bērnības pilsētas, Daugavpils cietokšņa un Latgales reģiona atmosfēras un kultūrvides.

Starptautiskā glezniecības simpozija “Marks Rotko” tradīcija aizsākās jau 2004. gadā, kad tas tika organizēts plenēra formātā, un šoreiz tas notiks jau piecpadsmito reizi ar mērķi apzināties Marka Rotko mākslas mantojuma unikalitāti, pievērst uzmanību Daugavpilij kā mākslinieka dzimtajai pilsētai un veicināt interesi par Daugavpili kā mākslinieciski rosinošu pilsētu, kā arī papildināt Daugavpils Marka Rotko mākslas centra laikmetīgās glezniecības kolekciju.

Starptautiskajā glezniecības simpozijā “Mark Rothko 2019” piedalīsies desmit mākslinieki no astoņām valstīm: Barbara Rozengārta (Vācija), Čongjiņs Juaņs (Kīna), Dastins Borks (ASV), Ieva Lapiņa-Strazdīte (Latvija), Džeimss Kendels Higinss (ASV), Kuzana Oga (ASV), Linda Kozule (Latvija), Rebeka Bredlija (Lielbritānija / Īrija), Ritu Agarvāla (Indija) un Sergejs Krištapovičs (Baltkrievija).

Mākslinieka Marka Rotko dzimšanas dienā 25. septembrī plkst. 15.00 Rotko centrā simpozija dalībnieki prezentēs sevi un iepazīstinās tuvāk ar savu radošo darbību.

Pēc divu nedēļu intensīva darba Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā simpozijs noslēgsies ar simpozija dalībnieku darbu izstādes atklāšanu 4. oktobrī plkst. 16.00.

Pasākumu atbalsta: Daugavpils pilsētas dome, Valsts kultūrkapitāla fonds, Caparol.

