Daugavpils izstājas no Latvijas Pašvaldību savienības

Šodien Daugavpils domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par Daugavpils izstāšanos no biedrības "Latvijas Pašvaldību savienība” (LPS). Kā galvenos argumentus šādai rīcībai Daugavpils domes vadība min Pašvaldību savienības nespēju pārstāvēt pašvaldību intereses situācijā, kad valdība pieņem lēmumus, kas uz pašvaldību pleciem uzliek lielāku slogu, piemēram, bērnu ēdināšanas izmaksas pirmsskolās.

Lēmums par izstāšanos no Latvijas pašvaldību savienības ir pieņemts ar balsu vairākumu, divi deputāti balsoja pret, viens atturējās. Pret bija divi “Mūsu partijas” deputāti Aivars Zdanovskis un Rihards Eigims. No balsojuma atturējās Līvija Jankovska, kas arī ievēlēta no “Mūsu partijas”.

Katru gadu Daugavpils pašvaldība pārskaita pašvaldību savienībai 70 000 līdz 80 000 eiro, un dome vairs neredz nevienu argumentu, lai pilsēta turpinātu darboties šajā organizācijā, skaidro Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš ("Saskaņa").

“LPS darbojas šaurās politiskās interesēs, vienas partijas interesēs. Absolūti ir aizmirsts par iedzīvotāju vienlīdzību, par atbalsta pasākumiem infrastruktūras objektiem Latgalē, par ceļiem Latgalē, par bērnu ēdināšanu no 1. līdz 4. klasei, par divkosīgu pozīciju teritoriālās reformas kontekstā. Turpināt maksāt 70 tūkstošus eiro gadā mēs neredzam nekādu jēgu," teica Elksniņš.

Daugavpils domē norāda, ka saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu ir izveidota darba grupa, kur arī vērtēs piedāvāto reformas variantu, izstrādās Daugavpils pašvaldības priekšlikumus un aizstāvēs pašvaldības viedokli šajā jautājumā.

Daugavpils domes rīcība izstāties no organizācijas, kas pārstāv Latvijas pašvaldību intereses, ir saprotama, tā ir reakcija uz valdības lēmumiem, telefonintervijā Latvijas Rradio atzīst Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors Viktors Valainis.

LPS ir biedrība, kas uz brīvprātības principiem apvieno novadu un republikas pilsētu pašvaldības. Tās biedri ir visas 119 Latvijas pašvaldības - deviņas republikas pilsētu un 110 novadu pašvaldības, kādu zaudēt, turklāt vēl tik lielu pašvaldību kā Daugavpils, ir nepatīkami, Latvijas Radio apliecina LPS priekšsēdētājs Gints Kaminskis, kurš uzskata, ka tieši LPS ir tā, kas jo īpaši atbalsta reģionus.

Zaudēt biedrus uz laiku LPS ir pieredze, tā 2012. gadā no tās izstājās Rīga un Krāslava. Rīga biedrībā savu darbību atjaunoja 2014. gadā, bet Krāslava pēc nepilniem sešiem gadiem – pērnā gada februārī. Tas ir kārtējais signāls valdībai un arī Pašvaldību savienībai, tā Daugavpils domes lēmumu vērtē Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.

Pēc Daugavpils domes izstāšanās LPS paliek par vienu biedru mazāk - 118 pašvaldības, taču neapmierinātība izskan arī no citām pašvaldībām. Arī Rēzeknes domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs ("Saskaņa") uzsver, ka savienība neizmanto visas iespējas ietekmēt valdības lēmumus.

LSM