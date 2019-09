Pašvaldību savienības vadītājs Daugavpils pārmetumus sauc par pārpratumu

Jaunumi Politika | 11. septembris 2019 | 19:01

Daugavpils pārmetumi Latvijas Pašvaldību savienībai (LSP) par nespēju aizstāvēt visas pašvaldības, kā dēļ pilsēta plāno pamest LPS, ir pārpratums, ko LPS vadītājs Gints Kaminskis plāno pārrunāt ar Daugavpils mēru Andreju Elksniņu (“Saskaņa”).

Kaminskis LTV raidījumā “Rīta panorāma” sacīja, ka trešdien viņam plānota tikšanās ar Elksniņu, un viņš uzsvērs, ka LPS ir svarīgi, lai organizācijā būtu katra pašvaldība, “pašvaldības nosaukums jau liek atrasties asociācijā, tā notiek visā Eiropā”.

Kaminskis arī noraidīja pārmetumus, ka LPS nerūpējas par reģionālo attīstību un reģionālo atšķirību mazināšanu, un plāno izskaidrot Elksniņam LPS pozīcijas un visas neskaidrības.

KONTEKSTS:

Daugavpils dome plāno lemt par izstāšanos no LPS, jo neredz ieguvumus no dalības tajā, bet katru gadu maksā LPS 70 000 līdz 80 000 eiro. Elksniņš medijiem pauda pārliecību, ka LPS pārstāv un apkalpo šauras intereses, nevis visu pašvaldību vai Latgales prioritātes. Elksniņš uzsvēra, ka situācijā, kad kuluāros cīņa par valsts finansējumu notiek pēc principa "katrs pats par sevi", darīs to atklāti pats.

