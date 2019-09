Daugavpilī likvidē nelikumīgu degvielas uzpildes vietu

Jaunumi Notikumi | 10. septembris 2019 | 20:32

Valsts Policija savā rīcībā ieguva informāciju par personām, kuras, iespējams, ir saistītas ar akcīzes nodokli apliekamo preču nelikumīgu apriti. Informācijas pārbaudei VP LRP Kriminālpolicijas biroja darbinieki veica operatīvus un izmeklēšanas pasākumus, tostarp arī kratīšanu vairākos privātīpašumos, kuru rezultātā izņemts liels daudzums degvielas, bez tās likumīgo izcelsmi apliecinošiem dokumentiem. Turpinot izmeklēšanas darbības, aizdomās par saistību ar minēto noziedzīgo nodarījumu kriminālprocess uzsākts pret trim personām. Izmeklēšana turpinās.

VP LRP policisti savā rīcībā bija ieguvuši informāciju par personu grupu, kas, iespējams, Daugavpilī nelikumīgi glabā un tirgo naftas produktus ievērojamā apmērā, bez to likumīgu izcelsmi apliecinošiem dokumentiem. Minētās informācijas pārbaudei VP LRP Kriminālpolicijas biroja Organizētās noziedzības un noziegumu ekonomikas jomā apkarošanas nodaļas likumsargi, iepriekš uzsāktā kriminālprocesa ietvaros veica procesuālās darbības – kratīšanas. Veicot kratīšanas saimniecības ēkās, kas atrodas Daugavpils pilsētas teritorijā, policisti konstatējuši, ka nekustamajos īpašumos realizācijas nolūkiem tiek glabāti šķidrumi ar dīzeļdegvielai raksturīgu smaku, ka arī aprīkojums transportlīdzekļu uzpildei. Kopumā kratīšanas laikā tika izņemti apmēram 4230 litri šķidruma, kas visdrīzāk ir dīzeļdegviela, kā arī sūkņi, skaitītāji, uzpildes pistoles transportlīdzekļu uzpildei. Turpat notikuma vietā aizturēts viens no iespējamajiem līdzdalībniekiem – 1975.gadā dzimušais vīrietis. Turpinot izmeklēšanu, aizdomās par saistību ar minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu, kriminālprocess tika uzsākts vēl pret divām personām – 1977.gadā un 1987.gadā dzimušiem vīriešiem. Jāpiebilst, ka viens no viņiem jau iepriekš bija nonācis likumsargu redzeslokā, saistībā ar analoģiskiem likumpārkāpumiem.

Pašlaik policija turpina izmeklēšanu, lai noteiktu izņemto šķidrumu sastāvu – nozīmētas nepieciešamās ekspertīzes, savukārt kriminālprocesā iesaistītām personām par minēto noziedzīgo nodarījumu draud kriminālatbildība.



