Šogad Rīgas iela svētki Daugavpilī norisināsies ūdens zīmē

Jaunumi Kultūra | 5. septembris 2019 | 19:19

Publicitātes foto Publicitātes foto

Šī gada 14.septembrī plkst. 20.00 VIII Mūzikas un mākslas festivāla “Daugavpils ReStArt 2019” atklāšanas dienā norisināsies jau par tradīciju kļuvušie Rīgas ielas svētki.

Tā kā Daugavpils ir viena no tām Latvijas pilsētām, kur ir vistīrākais ikdienā lietojamais ūdens, un sakarā ar to, ka SIA „Daugavpils ūdens” šogad atzīmē savu 130 gadu jubileju, pasākuma rīkotāji šoreiz piedāvā Rīgas ielas svētkus ūdens zīmē. Līdz ar to arī visas aktivitātes radoši apspēlēs ūdens nozīmi ikviena cilvēka dzīvē un, kā norāda svētku režisors Māris Susejs: „Rīgas ielas svētku laikā Daugavpils iedzīvotājiem un viesiem būs iespēja iegremdēties radošumā, kas ikvienu attīrīs tieši tāpat kā ūdens.”

Kā jau ierasts, arī šogad tiks piedāvāts plašs aktivitāšu klāsts, kuras apmeklētājiem būs iespēja ne tikai vērot, bet arī pašiem tajās iesaistīties. Svētku laikā darbosies dažādas meistarklases, performances, visu iemīļotās dzīvās skulptūras, kas šogad būs vēl plašākā klāstā, varēs klausīties koncertprogrammas, citā gaismā redzēt daudzveidīgās Rīgas ielas strūklakas, izgaismotos namus, degustēt ēdienus, vērot interesantas ekspozīcijas, kā, piemēram, Alejas un Rīgas ielu krustojumā tiks izvietotas automašīnas, kuru vidū būs arī ar ūdeni saistīts transports, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs piedāvās aplūkot senos ūdens traukus utt.

Kā īpašie Rīgas ielas svētku viesi šogad būs Zvanu ansamblis “Saules zvani” no Ventspils, kuri izspēlēs muzikālu performanci – “Kādas lāses ceļš laikā...”.

Svētku organizatori aicina Rīgas ielas svētku laika izbaudīt un no jauna atklāt ūdens nozīmi un burvību.

Informējam, ka pasākums var tikt fotografēts un filmēts Kultūras pārvaldes publicitātes un vēsturiskām vajadzībām.



www.kultura.daugavpils.lv