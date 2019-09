Aicina uz baltkrievu autordziesmu festivālu!

Jaunumi Kultūra | 5. septembris 2019 | 10:48

Piektdien, 2019.gada 6.septembrī, plkst. 16.00 Daugavpils Marka Rotko mākslas centra koncertzālē (Mihaila iela 3) notiks I Starptautiskais baltkrievu autordziesmu festivāls, kurā piedalīsies izpildītāji no Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas.

Autordziesmu filozofijas kustība aktīvi attīstās un baltkrievu biedrība “Uzdim” Daugavpilī organizē forumu, lai apvienotu Latvijas un Baltkrievijas autordziesmu izpildītājus un popularizētu mūsdienu intelektuālās dziesmas.

Koncertā piedalīsies Daugavpils autordziesmu izpildītāji: Sergejs Solovjovs, Anatolijs Gallers, Marija Gerbredere, Anatolijs Boiko, Jeļenas Vitkevičas un Valērija Jermačenko duets; no Rīgas – Sergejs Pičugins, no Līvāniem – Jevģēnija Paškeviča un Lidijas Znotiņas duets, no Visaginas (Lietuva) – Sergejs Šabodalovs. Festivālā ieradīsies arī goda viesi, baltkrievu atpazīstami autordziesu izpildītāji Maksims Ivkins un Zmiters Bartosiks (Minska).

Sirsnīgi aicinām uz tikšanos ar talanīgiem autoriem un izpildītājiem!

Baltkrievu biedrības “Uzdim” projektu “I Starptautiskais baltkrievu autordziesmu festivāls” atbalsta Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds.



