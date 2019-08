Jaunumi Kultūra | 30. augusts 2019 | 22:11

Ezerzeme Ezerzeme

No 16. līdz 18.augustam Daugavpils Tautas fotostudija (DTF) „Ezerzeme–F” organizēja fotoplenēru, kura rezultātā top fotoizstāde „Daugavpils skices” ar Daugavpils domes līdzfinansējumu.

Daugavpili apmeklēja 46 fotogrāfi no 5 valstīm – Latvijas, Krievijas, Lietuvas, Ukrainas, Maltas. Visplašāk bija pārstāvēta Latvija. Plenērā piedalījās dalībnieki no fotoklubiem vai fotostudijām – „Zibsnis” (Krāslava), „Fotast” (Liepāja), „Rīga”, „Bauska”, „Aspazija” (Jūrmala) un no Ventspils bija 3 fotoklubi - „Kursa”, „Moments”, „Kaktuss”.

Plenēra pirmajā dienā fotogrāfi pulcējās Krāslavā, kur tos laipni uzņēma Krāslavas kultūras nams un fotokluba „Zibsnis” dalībnieki. Bija arī Anatola Kauškaļa meistarklase kā fotografēt modeli dabīgā apgaismojumā un studijā. Vakarā notika neformālas sarunas un kopīga filmas noskatīšanās par Diānu Arbuss.

Sestdiena bija vispiesātinātākā, jo daži no fotogrāfiem jau 5 no rīta Naujenes pagastā fotografēja saullēktu. 11.00 DTF „Ezerzeme – F” organizēja viesiem interesentiem ekskursiju par Daugavpils pilsētas vēsturisko centru. Pēc tam bija sagatavota speciāla plenēra programma. Daugavpils speedveja klubs organizēja treniņbraucienus, kur fotogrāfi varēja iemūžināt sportistus darbībā. Tad notika brauciens uz Mežciema Aleksandra Ņevska koka dievnamu, kuru bija iespēja apskatīt arī no iekšpuses un fotosesija Daugavpils autobusu parkā. Plenēra gaitā tapa arī kopbilde pie Daugavpils kaijas zīmes. Brīvajā laikā fotogrāfiem bija iespēja iepazīties ar Cietoksnī notiekošo 1. starptautisko ielu teātra un klaunādes festivālu.

Pēcpusdienā visi fotogrāfi pulcējās kopā neformālā gaisotnē, lai iepazītos ar lielākajiem projektiem, kurus realizē Latvijā (piemēram, fotofestivāls Amber Breeze, foto izstāde “FOTO Marīna 2019” u.c.), Krievijā (starptautiskais multimediju festivāls „Baltā siena”), Lietuvā (Zemes dienas) . Jaunajiem dalībniekiem bija iespēja parādīt savus darbus un uzklausīt pieredzējušo kolēģu domas. Notika arī iekšējais fotokonkurss „Fotogrāfs fotogrāfa acīm!”, kurš ļoti sajūsmināja fotogrāfus, jo bija iespēja paskatīties uz sevi no malas.

Plenēra pēdējā dienā, pateicoties DTF „Ezerzeme - F” dalībniecei Ritai Kočmarjovai tika sniegta meistarklase dzīvnieku fotografēšanas jomā viņas īpašumā - minizoodārzā „JuRita” . Tur par modeļiem bija gan stalti zirgi, gan mazi trusīši. Pēc tam ieinteresētajiem fotoplenēra dalībniekiem bija iespēja darboties DTF „Ezerzeme - F” fotogrāfes Jūlijas Kožemjakinas privātajā foto studiju un veidot fotogrāfijas pin up stilā. Pārējie fotoplenēra dalībnieki turpināja patstāvīgi iepazīties ar Daugavpils pilsētu.

Plenēra rezultātā ar finansiālu Daugavpils domes atbalstu projekta ietvaros top fotoizstāde „Daugvapils skices”, kuras atklāšana notiks Daugavpils domē 2019. gada 1. novembrī 12.00.

Informāciju sagatavoja Daugavpils Tautas fotostudija „Ezerzemes –F” vadītājs Linards Onzuls.

Daugavpils.lv