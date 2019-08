Domē sveica Anastasiju Kravčenoku

Jaunumi Sabiedrība | 23. augusts 2019 | 19:05

22.augustā Daugavpils Domē sveica Daugavpils sportisti Anastasiju Kravčenoku par izciliem sasniegumiem volejbolā un Daugavpils vārda popularizēšanu.

5.-11. augustā Maskavā norisinājās Eiropas čempionāts pludmales volejbolā. Anastasija Kravčenoka Latvijas komandas sastāvā izcīnīja 1. vietu.

Domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš atzīmēja un pozitīvi vērtē to, ka Anastasija, sniedzot intervijas, vienmēr uzsver, ka nāk no Daugavpils. Anastasija Kravčenoka uzskata, ka viņas panākumu atslēga ir tieši Daugavpilī. Šeit jau no bērnības viņā ir tik daudz ieguldīts, veikts liels darbs gan no treneru puses, gan no pašvaldības.

Domes sēdē deputāti pieņēmuši lēmumu piešķirt naudas balvas volejbolistei Anastasijai Kravčenokai un viņas trenerei Natālijai Novikovai.

Dome Anastasijai Kravčenokai piešķīrusi naudas balvu 4743 eiro, trenerei Natālijai Novikovai 2371 eiro.

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

