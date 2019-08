Jaunumi Latvija | 22. augusts 2019 | 11:27

No ceturtdienas, 22.augusta sācies garantēto atlīdzību izmaksu process "PNB Bankas" klientiem. Lai optimizētu izmaksu procesu un sakārtotu klientu plūsmu, katrai bankas klientu grupai izstrādāta kārtība, kā saņemt valsts garantēto atlīdzību, informēja bankā "Citadele", kas nodarbojas ar atlīdzību izmaksu.

Daļai klientu ne ceturtdien, ne tuvākajās dienās nekur nav jādodas – atlīdzību viņi saņems automātiski. Arī pārējos klientus "Citadeles" pārstāvji aicina iespēju robežās plānot vizīti nākamajās dienās un nedēļās. Ņemot vērā pieteikuma apstrādes laiku un cilvēku skaitu, kam primāri nepieciešams pārskaitīt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) maksājumus, paredzams, ka izmaksu process aizņems vismaz mēnesi.

Finanšu kapitāla un tirgus komisijas (FKTK) Noregulējuma un garantiju fondu daļas vadītāja Jeļena Ļebedeva intervijā Latvijas Radio aicināja cilvēkus tieši šodien nedoties pēc savas naudas, jo tas radīs lielāku slodzi filiāļu darbā, norādot, ka garantētās atlīdzības varēs izņemt piecus gadus. "PNB Bankā" esot liels skaits klientu, kuriem tajā tiek pārskaitīti sociālie pabalsti, un ļoti svarīgi, lai šādi cilvēki savu naudu saņemti pirmie, norādīja FKTK pārstāve.

Kārtība, kādā "PNB Bankas" klientiem pieteikties valsts garantētajām atlīdzībām:

Privātpersonas, VSAA pensiju un pabalstu saņēmēji, ar kontu bankā "Citadele"

Klientiem, kuri paspējuši atvērt kontu Citadelē līdz 22. augustam, garantētā atlīdzība automātiski tiks ieskaitīta norēķinu kontā. Klientiem nekur nav jādodas.

Privātpersonas, VSAA pensiju un pabalstu saņēmēji, bez konta bankā "Citadele"

No šodienas, 22.augusta veselu mēnesi varēs doties uz noteiktām AS "PNB Banka" filiālēm, dokumentu parakstīšanai līdzi ņemot pasi vai ID karti. Pensija vai pabalsts tiks pārskaitīts automātiski uz atvērto bankas "Citadele" kontu vai jebkuras citas bankas kontu.

Privātpersonas ar kontu bankā "Citadele"

Šie klienti aicināti nedoties uz filiālēm un tā vietā internetbankā aizpildīt brīvas formas rīkojumu par garantēto atlīdzību saņemšanu bankas "Citadele" kontā.

Privātpersonas bez konta bankā "Citadele"

Šie klienti atlīdzību varēs saņemt pēc pieteikuma aizpildīšanas "Citadeles" filiālēs, līdzi ņemot pasi vai ID karti. Nauda tiks ieskaitīta jebkurā norādītajā kontā.

Privātpersonas, kurām kustību ierobežojumu dēļ ir sarežģīti vai neiespējami nokļūt filiālēs

Klienti ar kustību traucējumiem aicināti noformēt notariāli apstiprinātas vai bāriņtiesas izsniegtas pilnvaras konta atvēršanai "Citadelē". "PNB Bankas" formētās pilnvaras nebūs derīgas. Labklājības ministrija ir uzrunājusi pašvaldības ar aicinājumu piešķirt atlaides un atvieglojumus notāra pakalpojumu apmaksai par pilnvaru sagatavošanu mājas apstākļos.

Nerezidenti un juridiskie klienti tiks apkalpoti atsevišķā kārtībā – ar to iespējams iepazīties "Citadele" mājaslapā.

Visi klienti ir aicināti rūpīgi ievērot izmaksu kārtību un ņemt vērā, ka izmaksu procesā notiek klientu datu apmaiņa starp vairākām institūcijām, kas var aizņemt līdz trim dienām. "PNB Bankas" filiāles strādās vēl mēnesi, un nepieciešamības gadījumā to darbības laiks tiks pagarināts, savukārt izmaksām varēs pieteikties 5 gadu laikā.

99,2% AS "PNB Banka" klientu garantētās atlīdzības veidā saņems savus noguldījumus pilnībā. Visas atlīdzības summas līdz 100 000 eiro tiks segtas no Noguldījumu garantiju fonda un tiks izmaksātas īpašniekiem. Garantētā atlīdzība attiecas uz algām, pensijām, bankas klientu noguldījumiem un to procentiem, kas uzkrāti līdz 2019.gada 15.augustam.



AS “PNB Banka” filiāles, kur no šodienas, 22.augusta jāvēršas VSAA pensiju un pabalstu saņēmējiem:

Rīgā:

Ernesta Birznieka-Upīša iela 21, Rīga

Kurzemes prospekts 1A, Rīga

Stirnu iela 26, Rīga

Mazā Nometņu iela 27, Rīga

Augusta Dombrovska iela 23, Rīga

Raiņa bulvāris 11, Rīga

Ārpus Rīgas:

Pionieru iela 2, Bauska

Lapsu iela 23, Cēsis

Rīgas iela 59, Daugavpils

Vienības iela 1A, Jēkabpils

Katoļu iela 18, Jelgava

Talsu šoseja 25, Jūrmala

Sūru iela 2, Kuldīga

Graudu iela 45, Liepāja

Rūpniecības iela 49, Madona

Atbrīvošanas aleja 103, Rēzekne

Skolas iela 4e, Salaspils

Dundagas iela 18, Talsi

Rīgas iela 4, Valmiera

Aleksandra iela 16, Ventspils

KONTEKSTS:

15.augustā lemts apturēt "PNB bankas" (iepriekš "Norvik banka") darbību. Bankai bija pilnībā jāpārtrauc finanšu pakalpojumu sniegšana, ieskaitot klientu maksājumu izpildi. Tādējādi no 15.augusta vakara "PNB bankas" karšu, internetbankas maksājumu un bankomātu darbība ir apturēta.

Tas saistīts ar Eiropas Centrālās bankas (ECB) lēmumu "PNB banku" atzīt par finanšu iestādi, kas ir nonākusi vai nonāks finanšu grūtībās. Bankas kapitāla pietiekamības rādītājs 2018.gada beigās bija 12,48%, bet regulatora minimālā prasība ir 14%. Bankā kopš 2017.gada beigām konstatēti kapitāla prasību pārkāpumi.

Klientiem kopumā būs jāizmaksā 297 miljoni eiro. No Noguldījumu garantiju fonda garantētās atlīdzībās varēs saņemt līdz 100 000 eiro, un tas attiecas uz 99,2% "PNB bankas" klientu.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija 17.augustā pieņēmusi lēmumu par garantēto atlīdzību izmaksu kārtību "PNB bankas" klientiem, sākot ar 22.augustu, uzticot garantēto atlīdzību izmaksu veikt bankai "Citadele".

Šogad jūlija beigās bankas pārstāvji informēja, ka "PNB bankai" ir teju 500 darbinieku un apmēram 100 tūkstoši klientu, no kuriem aptuveni divas trešdaļas ir seniori.

