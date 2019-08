"PNB bankas" darbības apturēšanas dēļ Daugavpils var zaudēt 1,34 miljonus eiro

Jaunumi Ekonomika | 16. augusts 2019 | 22:47

"PNB bankas" darbības apturēšanas dēļ Daugavpils pilsētas un tās kapitālsabiedrību budžeti var zaudēt 1,34 miljonus eiro, bet Rēzeknes pilsētai "PNB bankā" palikuši vairāk nekā 60 000 eiro. Liepājā ierobežoti vairāki pašvaldības nodrošinātie pakalpojumi iedzīvotājiem un skolēnu elektronisko braukšanas karšu izmantošana sabiedriskajā transportā. Arī Jelgavā traucēta iedzīvotāju kartes un skolēna apliecības darbība.

Daugavpilī bažas par budžeta daļu

Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš ("Saskaņa") ziņu aģentūrai LETA pastāstīja, ka nekavējoties ir sasaucis darba sanāksmi par "PNB bankas" darbības apturēšanu. "Situācija pašvaldībā ir nopietna - pilsētas budžets var zaudēt 672 000 eiro, savukārt pašvaldības kapitālsabiedrību budžeti - 665 000 eiro.

Garantiju fonds nenodrošinās šo summu izmaksu," norādīja Elksniņš.

Viņš pauda, ka "kārtējās bankas krahs Latvijas valsts finanšu sistēmā ir kaut kas ārkārtējs". "Par ko domā uzraugošās iestādes? Mums jau ir pieredze ar "Latvijas Krājbanku". Kā var bankai, kas atrodas "riska zonā", atļaut piekrāpt cilvēkus, uzņēmumus un pašvaldības uz valsts izsniegtas licences pamata? Tā ir kaut kāda valsts "štelle" naudas izkrāpšanai vai reiderisms," sašutumu neslēpa Elksniņš.

Viņš norādīja, ka pilsētai 1,34 miljoni eiro ir liela nauda. "Mūsu iedzīvotājiem katrs cents ir vērtīgs. Viņiem tagad nauda būs jāglabā zeķē," izteicās domes priekšsēdētājs.

Elksniņš nosūtījis lūgumu finanšu ministram Jānim Reiram ("Jaunā Vienotība") rast risinājumu Daugavpils pilsētas situācijai. Savukārt pašvaldības uzņēmumiem viņš uzdevis neiekasēt jebkādas soda sankcijas no iedzīvotājiem, kuri kavēs maksājumus.

Daugavpils pilsētas Sociālajam dienestam pašvaldības vadītājs uzdevis sniegt nepieciešamo palīdzību tiem cilvēkiem, kuri palikuši bez izdzīvošanas līdzekļiem.

Rēzeknē bijuši uzmanīgi un "PNB bankā" nav turējuši daudz naudas

Rēzeknes pilsētai "PNB bankā" palikuši vairāk nekā 60 000 eiro, pastāstīja Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs ("Saskaņa").

Domes priekšsēdētājs atzīst, ka pašvaldībai situācija nav patīkama, jo konts "PNB bankā" atvērts tādēļ, ka banka piedāvāja zemas komisijas maksas, kas bija izdevīgi pensionāriem, maksājot nekustamā īpašuma nodokli un citiem maksājumiem.

"Sašutums ir par to, ka valsts institūcijas pašvaldības laikus nebrīdina par iespējamajiem riskiem banku sektorā. Neskatoties uz to, mēs paši uzmanīgi sekojam līdzi izmaiņām. Līdzko uzkrājās lielāka summa, to vienmēr pārskaitījām un šajā bankā naudu neuzglabājām. Pirms pāris dienām runājām, ka arī šī summa būtu jāpārskaita, bet nepaguvām. Arī savām kapitālsabiedrībām esam uzdevuši šīs bankas kontos neuzglabāt vairāk par 100 000 eiro," sacīja Bartaševičs.

