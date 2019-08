Šogad Latgales diena Rīgā būs iespēja sajust Latgali savās sirdīs

Jaunumi Sabiedrība | 16. augusts 2019 | 10:39

Publicitātes foto Publicitātes foto

Latgales plānošanas reģions (LPR) sadarbībā ar Latgales pašvaldībām un biedrību “Latgales Tematiskie ciemi” 2019. gada 17. augustā no plkst. 10.00 līdz 19.00 Neatkarības laukumā Rīgā jau sesto gadu rīko Latgales dienu Rīgā, kuras ietvaros rīdzinieki un pilsētas svētku viesi varēs iepazīties ar ceļojošo tirgu, vērot amatnieku darbošanos, priecāties par latgaliešu tautas mūziku, tautasdziesmām un dzīvesprieku.

Latgales amatnieku tirgū Rīgas svētku apmeklētāji varēs iegādāties labumus no Latgales tematiskajiem ciemiem – smaržīgu, uz kļavu lapām un klona ceptu rupjmaizi, lauku sievu sietu mājas sieru, kūpinātu gaļu, mājas desas un speķi, aveņu un upeņu mājas vīnu, īstu lauku miestiņu, zāļu tējas, tradicionālo Latgales keramiku, zupu no lielā saimes katla u.c., un papildu tam visam baudīt viesmīlīgu un omulīgu gaisotni – kā Latgalē!

Neatkarības laukumā varēs vērot gan podnieku darbošanos ar māliem un audēju aušanu, gan kalēja kalšanu kalvē. Svētku gaisotni, mūziķa un TV raidījumu vadītāja Oskara Bērziņa vadībā, ik pa mirklim spilgtinās latgaļu sarunvalodas, latgaliešu mūzikas klātbūtne.

Visas dienas garumā notiks radošās darbnīcas ģimenēm: māla skola, ziedu veidošana no dabas materiāliem, koka spēles, sausais pēriens pie latgaļu pirtnieces, grozu pīšanas darbnīca, “žvūrgzdinu” izgatavošana, appūtas telts pašiem mazākajiem apmeklētājiem.

Visas dienas garumā pasākumā skatītājus ar savām dziesmām priecēs jauniešu kapellas “Augusti” no Līvāniem un “Atzele” no Viļakas, bet ar Latgales bagāto dziesmu etnogrāfisko materiālu no pl.: 13:30 līdz 14:00, iepazīstinās Balvu novada folkloras kopa “Olūts”. Ap pusdienlaiku, no pl.: 12:00 līdz 13:20 pasākuma apmeklētājus ar savām dziesmām priecēs Latgales pop/rok grupas "Dabasu Durovys" grupas līderis - Arnis Slobožaņins.

Ikvienam viesim būs iespēja uzzināt par vairāk nekā 50 lielākiem un mazākiem svētkiem, kas ik gadu kuplina Latgales bagāto kultūras pasākumu skaitu, iepazīties ar plašajām ceļošanas iespējām Latgalē, par ko būs iespēja konsultēties pie tūrisma un informācijas centru speciālistiem no visas Latgales. Savukārt pie LPR darbiniekiem būs iespējams uzzināt par uzņēmējdarbības un reemigrācijas iespējām Latgalē.

Šos pasākumus atzinīgi novērtēja daudzie simti pasākumu apmeklētāji un galvaspilsētas svētku viesi.

Pasākuma izskaņā no pl.: 18.30 līdz 19.00 notiks Latgales dienas apmeklētāju sadziedāšanās ar kapellu “Augusti” un tradicionāli atvadīšanās ar dziesmu “Pi Dīveņa gari goldi”.

Pasākums notiek “Rīgas svētku 2019” laikā un ir iekļauts Rīgas pilsētas svētku oficiālajā programmā, nodrošinot kopējo publicitāti un atpazīstamību Rīgas iedzīvotāju un viesu vidū.

Pat īsa ielūkošanās Latgales ikdienas un svētku dzīvē katram klātesošajam palīdzēs izprast Latgales novada burvību.

Latgales plānošanas reģions aicina ikvienu rīdzinieku, Rīgas svētku viesus un novadniekus apmeklēt Latgales dienu Rīgā!



LPR administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne